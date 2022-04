Dinamo a ratat o primă uriașă! Cât ar fi încasat „câinii” dacă o învingeau pe FCU Craiova 

După succesul din etapa trecută, 2-0 cu Chindia Târgoviște, Dinamo nu a mai putut să obțină un nou rezultat pozitiv și cu FCU Craiova. „Câinii” au fost învinși cu 1-2, chiar dacă au deschis scorul încă din primul minut, prin Christian Irobiso.

Pentru a-i motiva pe elevii lui Dusan Uhrin, după victoria cu Chindia Târgoviște, oficialii clubului le-au promis o primă de 50.000 de euro jucătorilor dacă vor câștiga duelurile cu FCU Craiova și CS Mioveni, potrivit Fanatik. Însă Steliano Filip&co. s-au împiedicat împotriva băieților lui Nicolo Napoli.

Adrian Mititelu Jr.: „Nu am nicio părere de rău pentru Dinamo”

„S-a văzut că am fost puțin copleșiți de presiunea celor 3 puncte, dar Dumnezeu a fost cu noi pe final, am reușit să învingem. Dacă noi câștigăm următoarele 3 meciuri, normal că suntem salvați. Este o luptă foarte grea, avem un program mai greu decât contracandidatele.

În continuare, presiunea ne bate la ușă și trebuie să fim foarte atenți. O victorie cu Dinamo e foarte satisfăcătoare, e un derby. Am fost dezamăgit de cum s-a desfășurat meciul. Nu poți din minutul 2, copilul de mingi să nu-ți dea mingea. Ținând cont de istoria acestui club, care a fost decimat de 2 ori de Dinamo, n-am nicio părere de rău pentru ei.

Clar, obiectivul este salvarea. La fiecare victorie, echipa are o primă stabilită în contract. Deocamdată nu suntem în măsură să dublăm primele. Nu am fost mulțumit de joc, nu e normal să iei gol în secunda 30. Euforia victoriei mă mai face să uit, însă nu mi-a plăcut. Au fost cam 30 de minute în care am fost dominați și nu mi-a plăcut”, a declarat Adrian Mititelu Jr, potrivit Gsp.ro.