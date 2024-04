Ardelenii au făcut deplasarea duminică seară la Galați pentru confruntarea cu Oțelul din etapa cu numărul cinci a play-out-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ”U” Cluj a părăsit Galațiul fără niciun punct.

Diagnosticul primit de Dan Nistor după accidentarea suferită la Galați

În minutul 90+3, Dan Nistor a rămas întins pe gazon după ce a încasat o lovitură în plină figură de la Samuel Teles, care în cele din urmă a văzut doar un cartonaș galben.

Partida s-a prelungit cu câteva minute bune, iar staff-ul medical a fost nevoit să acționeze imediat. Umplut de sânge, jucătorul ardelenilor a părăsit suprafața de teren în momentul în care hemoragia a încetat.

Din sursele PRO TV și Sport.ro, Dan Nistor a suferit o fractură de piramidă nazală. Fotbalistul lui Ioan Ovidiu Sabău nu necesită operație, dar chiar și așa va sta aproximativ două săptămâni, iar după va fi nevoit să poarte mască.

Ioan Ovidiu Sabău, resemnat după eșecul de la Galați: ”Asta e realitatea”

”Ne-am creat greu ocazii de gol. Nu am avut curaj în acțiunile unu-la-unu. E greu. Foarte greu. Am ajuns cu foarte puțini jucători în careu. Jucând cu același 11... Am fost dominați. Au câștigat duelurile. Au avut ritm mult mai bun decât noi. Asta e realitatea.

Nu e ușoară situația. E delicată. Nu disperată. Sunt aici să găsesc soluții, nu vinovați. Trebuie să facem o analiză atentă. Alte echipe au puncte mai puțin decât noi, dar trebuie să schimbăm ceva. Atitudinea, concentrarea.

Va fi o luptă grea”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.

Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 40, de Frederic Maciel. În urma victoriei, gălățenii au urcat pe primul loc în play-out și se află, așadar, la două lungimi de FC Hermannstadt.

De cealaltă parte, ”U” Cluj rămâne pe 10 cu 26 de puncte, la un punct de UTA Arad (locul trei), la două de FC Hermannstadt (locul doi) și la patru acum de liderul Oțelul Galați.