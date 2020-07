Dezvaluiri INCREDIBILE din culisele unui club din playoff-ul Ligii 1! "Cu totii ne gandim daca mai avem ce sa punem pe masa!"

Un fotbalist din Liga 1 a facut dezvaluiri incredibile cu privire la ce a patimit in acest sezon.

Nelut Rosu, fostul jucator de la Gaz Metan Medias, a povestit pentru GSP ca s-a confruntat cu mari probleme financiare in ultimele luni, avand multi bani de recuperat de la clubul pe care l-a parasit la finalul lunii iunie.

"Am luat banii pe ianuarie si februarie, iar pe timpul pandemiei am luat de 2 ori 1.400 lei si o data 2.500 lei. Toti am fost bagati in somaj, nu am primit nicio notificare, am fost anuntati printr-o conferinta pe Facebook... Niciun coleg de-ai mei nu a primit nimic, am avut o conferinta cum ca «de azi intram in somaj tehnic». Daca nu o sa primesc banii, o sa apelez la lege.

Eu speram ca dupa ce ne intoarcem la antrenamente, tinand cont de performanta facuta acolo, am crezut ca clubul o sa respecte ce am facut si vom gasi o intelegere pentru a ne lua o parte mare din salariu. Nimeni nu a pomenit nimic, asta a fost...

Sunt alti jucatori tineri, care isi intretin familia. Va dati seama ca a fost foarte greu pentru ei. Stiu cazuri concrete. Cu 1.400 lei pe luna e greu sa traiesti. Clubul nu ne-a sunat pe niciunul sa ne intrebe daca suntem bine, daca mai avem bani, nimic... Parca am fost in vacanta. Fiecare jucator se gandeste zilnic «Oare am ceva maine sa pun pe masa?", a declarat fotbalistul.

Nelut Rosu a jucat la Medias un singur an, fiind transferat de la Astra. In acest sezon, mijlocasul in varsta de 27 de ani a adunat 24 de prezente in Liga 1.