FCSB s-a încurcat pe Arena Națională cu FC Voluntari. A remizat, scor 2-2, după ce a condus în două rânduri. ”Dezamăgire!”, așa a scris căpitanul celor de la FCSB meciul cu ilfovenii.

Florin Tănase, după meciul cu Voluntari: ”Nu mă uit la CFR - Craiova”

„Dezamăgire! Suntem dezamăgiți, am primit un gol pe final de meci, păcat de munca noastră depusă în tot acest an. Puteam să jucăm cu trofeul pe masă, eram la mâna noastră. Am luat un gol, am înțeles că era dintr-o poziție de ofsaid.

Rămâne de văzut ce vor face mâine. Eram la mâna noastră. Am avut 2-1, poate trebuia să fim puțin mai ”șmecheri”, să zic așa, să tragem de timp. Când conduci cu 2-1 și iei un gol din ofsaid... ne pare rău pentru suporterii care au venit să ne susțină. Puteam să-i facem fericiți în acest an. După ce am marcat golul de 2-1, nu am gestionat cum trebuie.

Au fost motivați, au jucat. Așteptăm să vedem ce face CFR-ul. Eram aproape. Să te încurci iar în penultima etapă... e frustrant. Asta este, trebuie s-o luăm de la capăt dacă nu vom reuși anul acesta. Nu am apucat să vorbim, suntem toți supărați, erau toți cu capul în pământ în vestiar. Nu mă uit, nu-mi place să mă uit. Dacă e să-i încurce, mă voi bucura”, a spus Florin Tănase, la finalul partidei.

FCSB are 53 de puncte și este la doar un punct în spatele celor de la CFR Cluj, care vor juca mâine meciul decisiv cu Universitatea Craiova. În cazul unui succes, ardelenii vor câștiga titlul cu numărul opt și al cincilea la rând în Liga 1.

Vicecampioana are nevoie ca Universitatea Craiova să scoată un rezultat pozitiv în Gruia pentru ca meciul din ultima etapă să se joace cu titlul ”pe masă” la Buzău. CFR Cluj - Universitatea Craiova e duminică, de la ora 21:30.