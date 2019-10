"TIGANE! TIGANE! TIGANE!" NEBUNIE DEZLANTUITA pe National Arena, meciul a fost INTRERUPT!!!! Coman, BOMBARDAT, Kovacs i-a dat GALBEN, apoi a suspendat temporar meciul

Momente de tensiune maxima pe National Arena dupa jumatate de ora de joc!

Un corner pe care ar fi trebuit sa-l execute Florinel Coman a dus la incidentele de pe gazon si din tribune. Fanii au aruncat cu petarde si cu obiecte in directia stelistului. Coman a incercat sa execute, insa n-a putut si a cerut sprijinul arbitrului. "Mbappe" a aplaudat ironic in directia fanilor dinamovisti, moment in care Kovacs a fugit spre el si i-a dat galben!!!



Nebunia nu s-a terminat aici. Dupa inca o tentativa a lui Coman de a executa cornerul, Kovacs a decis suspendarea partidei pentru 10 minute! Dinamovistii au strigat 'Tigane' la adresa lui Coman si 'Afara cu ungurii din tara'! Spiritele s-au potolit dupa pauza fortata si jocul a putut fi reluat!

