Vineri seara, Rapid a oficializat primul transfer al perioadei de iarnă, Denis Ciobotariu: singurul "integralist" din SuperLiga a semnat cu Rapid până în 2028.



Doar că Denis Ciobotariu va evolua la echipa din Giulești începând din vară, moment în care i se încheie și înțelegerea contractuală cu Sepsi OSK.



Denis Ciobotariu și-a făcut mândru tatăl



La plecarea din România alături de FC Botoșani, Liviu Ciobotariu, antrenorul moldovenilor și tatăl lui Denis, a vorbit la aeroport cu reprezentanții mass-media.



Ciobotariu a evidențiat că e mândru de fiul său și că se bucură enorm că Denis a avut o formă foarte bună în prima jumătate a sezonului.



”Sunt mândru de el, e într-o formă foarte bună și asta mă bucură. Este un copil care știe ce are de făcut,e un copil matur. Faptul că a fost integralist în toate meciurile spune foarte multe și a avut evoluții constant bune”, a spus Liviu Ciobotariu.



În actuala stagiune, Denis a marcat două goluri în campionat, ambele în deplasare, cu CFR Cluj (3-3) și cu Gloria Buzău (2-1), în 21 de meciuri.



Primele declarații ale ”giuleșteanului” Denis Ciobotariu pentru site-ul oficial al lui Rapid



”Mă bucur ca am luat decizia de a semna cu Rapid. Au fost mai multe oferte, inclusiv din Superligă, și cred că am luat cea mai buna decizie. Rapid este un club foarte mare, un club de tradiție, și cred că, ușor, ușor, va deveni și mai mare. Rapid este cel mai stabil club din România, în momentul de față, și are un proiect excelent pentru viitor.



Suporterii sunt minunați, atmosfera era mereu fantastică când jucam împotriva Rapidului, și mă bucur că, de data aceasta, îi voi avea de partea mea. Sunt sigur că de la Rapid pot ajunge la echipa națională, însă totul va depinde de evoluțiile mele. Sunt nerăbdător să lucrez din nou cu domnul Șumudică, am mai făcut-o și în trecut, și am avut rezultate foarte bune împreună”.