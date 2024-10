Denis Alibec nu a fost folosit niciun minut în cele două partide, iar atacantul de la Farul Constanța nu s-a ferit să-și arate nemulțumirea.

"Îmi pare rău că nu am avut minute la naţională. Chiar mă aşteptam să joc mai mult, dar este decizia lui Mister şi nu pot să comentez. Eu mereu am avut presiune când am jucat, mereu lumea se aştepta de la mine să decid meciul", a declarat Denis Alibec, în cadrul unei conferințe de presă.

Luna noiembrie, decisivă pentru România

După două meciuri disputate în deplasare, revenirea pe Arena Națională este o ocazie perfectă pentru fani să-și susțină echipa favorită.

Pe lângă duelul cu Kosovo, tricolorii vor întâlni și Cipru, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45, într-un alt meci esențial pentru menținerea parcursului perfect în această campanie de Liga Națiunilor.

Aceste două confruntări sunt cu atât mai importante, cu cât naționala nu a mai jucat un meci oficial pe Arena Națională din luna martie, când a obținut o victorie importantă cu Elveția, în preliminariile EURO 2024.

