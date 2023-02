Deian Sorescu i-a dat replica lui Gigi Becali: „E normal când schimbi echipa! Am nevoie de timp”

La finalul meciului, Deian Sorescu a susținut că nu este supărat pe declarațiile lui Gigi Becali, care s-a arătat nemulțumit de prestațiile sale de până acum.

Fundașul FCSB-ului consideră normală forma sa mai slabă, deoarece a fost cauzată, spune el, de faptul că a schimbat echipa.

„Am muncit, am făcut un meci bun, am înscris destul de repede, am avut ocazii și înainte de a marca. Păcat, a fost un meci bun pentru noi, dar asta e. Când nu reușim să dăm al doilea gol, se întâmplă să luăm gol în minutul 90.

Nu știu ce ne lipsește. Staff-ul va găsi problema și o vom rezolva. E păcat, ne afectează pentru că am pierdut două puncte acum și la meciul cu Farul, puncte care erau foarte importante pentru noi.

Nu, e normal când schimbi echipa. E alt sistem, ai alte planuri. Era normal să am nevoie de timp să mă acomodez. Nu sunt supărat deloc. Sunt alături de echipă. Și dacă joc și dacă nu, îmi susțin echipa oriunde aș fi.

Cu siguranță, doar că am altă poziție și e normal să nu dau randamentul de la Dinamo. Acolo aveam șansa de a marca. Aici joc pe o poziție care îmi place și încerc să aduc un plus echipei.

E supărare, dar suntem un grup unit, tânăr, și va trebui să uităm repede. De luni va trebui să ne concentrăm pentru următorul meci. Eu consider că m-am adaptat”, a spus Deian Sorescu la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a se apropia la doar cinci puncte de liderul Farul Constanța, care a câștigat pe teren propriu cu Petrolul, 2-0. Vicecampioana a rămas la șapte puncte în spatele echipei lui Gică Hagi, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Pe locul doi este CFR Cluj, care are 53 de puncte, în urma victoriei cu FC Argeș, scor 2-1. În etapa următoare, FCSB se va deplasa la Pitești, unde o va întâlni chiar pe FC Argeș, iar Universitatea Craiova, care a rămas pe locul cinci, cu 45 de puncte va juca tot în deplasare, cu FC Argeș.

Cum arată clasamentul play-off-ului: