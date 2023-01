Fotbalistul împrumutat de roș-albaștri de la Rakow în această iarnă a fost trimis titular în primul meci al anului. Sorescu a fost însă schimbat la pauză cu Vali Crețu, după o prestație ștearsă în prima repriză, iar Mihai Stoica a dezvăluit că nu ar fi putut duce un meci întreg, neavând ritm.

Gigi Becali nu a fost mulțumit de debutul lui Deian Sorescu

Gigi Becali a vorbit despre Deian Sorescu și debutul său la FCSB și a spus că nu i-a plăcut prestația jucătorului. Cu toate astea, finanțatorul a declarat că are răbdare cu fostul căpitan dinamovist, punctând că ar avea nevoie de acomodare.

„Noi aveam 21 de puncte de primul loc, acum avem doar patru, e mare lucru, nu? Acum, din punct de vedere valoric eu zic că avem cel mai valoros lot și CFR are un lot foarte puternic, cu ei cred că ne vom bate. Nu vreau să subestimez pe nimeni, așa cred eu.

Eu vă spun punctul meu de vedere, dacă mingea e la mine, eu nu sunt supărat. Și dacă fac egal, eu nu mă supăr. Și dacă fac 1-1 sau 0-0, nu mă supăr, dacă mingea e la mine, nu am nicio treabă. Mingea a fost la mine? Nu am nicio treabă, posesie, dacă mingea a fost doar la mine tot meciul, dacă nu am avut nicio emoție?

Deocamdată nu mi-a plăcut Deian Sorescu, era altfel de jucător, dar probabil îi trebuie și lui acomodare, nu? Îl așteptăm să se acomodeze, normal”, a declarat Gigi Becali.

Deian Sorescu s-a sufocat la debutul pentru FCSB

„Mă bucur că am câștigat, asta era cel mai important. Știam de la început că va fi un meci de luptă, știam că Sibiul se va apăra și au scos, din ce am înțeles, în prima parte a campionatului rezultate bune cu echipele de pe primele locuri. Ne bucurăm că am câștigat cu 1-0 și suntem în luptă acolo sus.

M-am simțit bine, puțin sufocat la început, dar a fost bine. Mai trebuie să învăț unele chestiii cu care echipa e obișnuită și, cu siguranță, voi fi mai pregătit. (n.r. dacă a primit justificări că a fost schimbat la pauză). Nu am apucat să vorbesc, toți suntem bucuroși că am câștigat. V-am spus, știam că va fi un meci greu, asta ne bucură.

Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam. Cu mulți băieți am jucat, am fost rivali, cu mulți am fost colegi la națională. Am fost primit foarte bine și asta mă bucură foarte tare. M-a chemat deja galeria, am fost primit bine și de suporteri, am cântat alături de ei. Mă bucur că am fost primit bine și respectat”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului cu FC Hermannstadt.



