La finalul partidei, antrenorul Eugen Neagoe a susținut că scorul reflectă realitatea din teren, însă a ținut să sublinieze că Edjouma, marcatorul golului vicecampioanei nu ar fi trebuit să fie pe teren după faultul la Armaș din meciul cu Voluntari.

„Koljic, așteptam să marcheze (n.r. - de fapt, golul oltenilor a fost marcat de Iulian Cristea, jucătorul FCSB-ului). I-am și spus înainte de meci că va marca. Este pe un drum bun. Îl felicit.

Am început foarte prost și am primit gol nepermis de ușor. Dar până la urmă sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, le-am și zis la pauză că vom putea marca.

Cred că am avut foarte multe momente în care noi am controlat jocul. Știam că sunt o echipă reactivă și nu trebuia să intrăm în jocul lor, însă tocmai asta am făcut.

FCSB este o echipă puternică, are jucători valoroși, însă și noi avem jucători de valoare și cred că o să facem lucruri frumoase în viitor.

A marcat un jucător care nici nu trebuia să fie pe teren, să nu uităm ce s-a întâmplat etapa precedentă. Noi inventă regulamente... Armaș, săracul, nu-l mai recunosc copiii acasă... Asta ar trebui să discutăm. Una peste alta, cred că rezultatul din această seară reflectă realitatea din teren”, a spus Eugen Neagoe la finalul meciului cu FCSB.

Neagoe așteaptă întăriri la echipă

„Cred că nu mai putem vorbi de plecări în momentul de față. Baiaram și Bancu pe care îi așteptăm cât mai curând alături de noi”, a mai spus Neagoe.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a se apropia la doar cinci puncte de liderul Farul Constanța, care a câștigat pe teren propriu cu Petrolul, 2-0. Vicecampioana a rămas la șapte puncte în spatele echipei lui Gică Hagi, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Pe locul doi este CFR Cluj, care are 53 de puncte, în urma victoriei cu FC Argeș, scor 2-1. În etapa următoare, FCSB se va deplasa la Pitești, unde o va întâlni chiar pe FC Argeș, iar Universitatea Craiova, care a rămas pe locul cinci, cu 45 de puncte va juca tot în deplasare, cu FC Argeș.

Cum arată clasamentul playoff-ului: