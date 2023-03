Decizie radicală luată de Ionel Ganea! Ce spune fostul internațional despre revenirea în antrenorat

Fostul iternațional și-ar dori să facă parte dintr-un proiect amplu, însă cu fotbalul românesc nu-i oferă astfel de perspective și-a luat adio de la gândul de a mai antrena pre curând.

„E cam greu să mai revin. Am avut oferte, dar le-am refuzat. Nu știu ce să zic. Dacă te bagi într-un prociect, e altceva, dar așa, pe termen scurt, ca-n România… Am avut, sezonul trecut am avut ofertă din prima ligă, două”, ne-a spus Ionel Ganea, în exclusivitate.

La noi, în România, legile sunt făcute ca să le încalci. Nu vedeți că nu se face nimic, nu se sesizează nimeni. (…)

Ganea nu se grăbește să revină pe bancă

La noi s-au mai făcut licențe pe blat, care nu au jucat fotbal, s-au dat loviți, dar au făcut licența că a fost tata cu relații. Sunt care nu au studii medii și vor să fie angajați ca unul cu studii superioare. Se angajează oameni în sport care nu au nici 12 clase. Li se dau salarii peste unul cu studii superioare.

Dacă tu nu ai studii, în ce bază te angajează pe tine? Ai 12 clase făcute? Ai bacalaureatul luat? Despre ce vorbim? Vine o femeie de serviciu, care are 10 clase și care vrea să se angajeze pe postul tău. Ce încurajăm? Corupția, munca la negru… Asta se încurajează, munca la negru non-stop. Dacă tu nu ai studii, cum să vii să te angajeză ca unul cu studii superioare? Ce vină am eu că tu nu ai fost în stare să îți iei bacalaureatul, să faci 12 clase. Eu am urmat toți pașii: licența B, A, PRO. Ca să ce? Să vină unul fără studii care să fie plătit mai bine”, s spus Ionel Ganea, potrivit Playsport.

Ionel Ganea a antrenat-o ultima oară pe Dunărea Călărași, în perioada septembrie 2020 - iunie 2021.

Pe parcursul carierei, „Ganezul” le-a mai pregătit pe Dinamo II, Rapid, U Cluj, Voluntari, ASA Târgu Mureș și ACS Poli.