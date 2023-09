Rednic (61 de ani) spune că problemele au început în prima repriză a meciului cu FCSB, când a simțit anumite dureri. Un medic prezent la stadion l-a consultat pe tehnician la pauză și i-a recomandat să meargă după joc la spital pentru investigații, însă "Puriul" a neglijat problemele medicale.

Mircea Rednic: "Eram la limită să nu mă duc la spital. Doar Dumnezeu a vrut"

Antrenorul arădenilor a decis abia miercuri să meargă la spital, moment în care medicii au intrat în alertă și au decis să îl opereze de urgență. Lui Rednic i-a fost montat un stent, vineri a fost externat, iar cel puțin două săptămâni trebuie să stea departe de fotbal.

"Săptămâna asta a fost cu momente fericite și cu probleme. Eu nu prea mi-am dat seama. S-a întâmplat în prima repriză, la meciul cu FCSB, când am reușit să egalăm. M-am bucurat alături de staff și de toți cei din jurul meu. Când am revenit la bancă am simțit o greutate în piept, o apăsare. Am mai stat puțin, m-am gândit că am făcut vreo mișcare mai bruscă. I-am zis și secundului meu. El mi-a zis: 'Nea Mircea, ne-am îmbrățișat pe acolo, poate te-am strâns noi prea tare'. Nu mi-a trecut, a durat câteva minute bune și i-am spus doctorului. Aveam și probleme de respirație.

Pe moment nu m-am speriat, chiar nu-mi dădeam seama. Eu credeam că n-am nicio problemă, nu găseam nicio explicație. Mi-a dat o pastilă și un magneziu și m-a lăsat după 2-3 minute. A trecut toată repriza, cu bune, cu rele, am uitat de orice.

La pauză am mai luat o pastilă, mi-au luat tensiunea, chiar a venit și doamna de la ambulanță. Îmi pare rău că n-am ascultat-o. Mi-a zis: 'Domnul Rednic, după meci, puteți să veniți să faceți un EKG'. Ce să mă mai duc.. eu cântam cu suporterii, cu jucătorii, eram fericit. Tocmai acum am câștigat și antrenorul se duce că are emoții? Și nu m-am dus! Seara am stat cu jucătorii, am stat la interviuri, n-am avut nicio problemă. M-am simțit bine, eram vesel după victorie. Acasă am stat la o bere cu băieții, am mai ieșit și în oraș.

A doua zi m-am dus la antrenament, iar acolo mi-a apărut iar acea durere, dar foarte ușor. Atunci am sunat doctorul și i-am zis să fac un EKG. M-a programat la ora 10. Le mulțumesc doctorilor, am nimerit niște oameni competenți, care au reacționat imediat. M-a întrebat cum de am venit cu mașina. Când i-am zis acum două zile ce am simțit, a făcut ochii mari. A chemat doi doctori, au venit și m-au dus direct la Urgențe"

Am avut mare noroc. Doctorul care m-a operat pleacă mâine în concediu. E unul dintre cei mai buni doctori și singurul de la Spitalul Județean specializat în montare de stent. Eram la limită să nu mă duc. Trebuia să mă întâlnesc cu staff-ul la o cafea, dar am zis să merg la spital pentru liniștea mea. Aici doar Dumnezeu a vrut. Dacă mă întârziam un pic... artera principală era înfundată", a spus Mircea Rednic, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Mircea Rednic: "Dacă Dumnezeu vrea să mă ia mai repede, mă ia chiar și ca director sportiv, manager sau ce vrei tu"

Întrebat dacă nu ar fi mai bine ca în viitor să renunțe la meseria de antrenor și să se îndrepte către o funcție ceva mai liniștită în fotbal, Rednic a respins categoric ideea.

"Aș putea fără probleme, dar eu nu pot să stau, nu m-aș vedea conducător sau altceva. Ce o vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să mă ia mai repede, mă ia. Mă ia chiar și ca director sportiv, manager sau ce vrei tu. Nu, n-are nicio treabă.

Sunt mulți care mă mănâncă de fund, dar eu o fac din plăcere. Am tot ce-mi trebuie și eu, dar și familia mea. Uite, exemplu e Mircea Lucescu. Ce, mai are nevoie de ceva? Dar nu poate să trăiască fără să fie acolo. Tot nu se lasă!", a explicat antrenorul campion cu Rapid și Dinamo.

Mircea Rednic: "Mergeți, faceți analize și țineți cont de problemele care apar!"

Rednic le-a făcut o recomandare tuturor celor care au simptome asemănătoare cu ale lui, a explicat cât ar trebui să stea departe de gazon și a vorbit despre numeroasele mesaje de încurajare primite în această săptămână.

"Eu fac analizele. Totdeauna am avut probleme cu colesterolul, dar nicidată nu am luat în serios și nu m-am ținut de asta. Le spun tuturor: mergeți, faceți analize, EKG-uri și țineți cont de problemele care apar. Mi-a trecut glonțul pe la ureche. Le mulțumesc celor din grupul de specialiști.

Recomandarea e repaus două săptămâni. După care, ușor-ușor trebuie să intru la program, dar să nu mă mai agit. Aseară m-am uitat la Sepsi, la Farul, dar nu la meciul nostru. Când am văzut că e minutul 80... ia uite, bă, cu Liga 2. După ce mi s-a întâmplat mie să facem o prostie acum?! Nu, nu m-am uitat la meci, dar am discutat cu antrenorii înainte de meci, am făcut echipa. Nu am cum să stau, îmi pare foarte rău. Așa sunt eu, dar sigur voi fi mult mai atent cu dieta mea, care era și nu era înainte. Sunt ardelean pofticios, din neam de fomiști.

Incredibil! Nu pot să zic acum, că dacă zic de unul, trebuie să zic de toți. Până și domnul Iordănescu, nu mai vorbesc de nea Mircea, care m-a sunat imediat. Hațegan m-a sunat, el a trecut prin aceeași situație. Foarte mulți prieteni, unii pe care nu îi știam, unii care aveau datorii la mine (n.r - râde). E clar că în momente d-astea nu te mai gândești că ești rapidist, dinamovist, stelist", a mai spus Rednic.