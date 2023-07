"De asta l-am și luat la Rapid". Victor Angelescu, încântat de jocul echipei sub comanda lui Cristiano Bergodi

Rapid a deschis scorul prin Marko Dugandzic (45), al cărui şut a fost deviat nefericit de Radoslav Dimitrov. Oaspeţii şi-au majorat avantajul prin autogolul lui Bogdan Vătăjelu (62), care a reluat mingea în propria poartă, în încercarea de a degaja centrarea lui Alexandru Albu.

Francezul Jayson Papeau (72) a închis tabela, după ce apărarea clujeană nu a reuşit să respingă o centrare. Aceasta este prima victorie pentru Rapid în noul sezon, sub comanda antrenorului Cristiano Bergodi.

Victor Angelescu, mulțumit de evoluția formației

Acționarul echipei din Giulești s-a declarat mulțumit de felul în care arată echipa, felicitându-se pentru alegerea făcută pentru postul de antrenor.

"A fost bine. Am câştigat meciul, punctele erau importante. Dar am jucat bine şi suntem fericiţi. Se putea mai mult. La ocazii, putea să fie 8-1. În afară de 15 minute, am dominat total jocul.

Am avut multe ocazii, dar ce nu m-a încântat este că am ratat foarte mult. Până la autogol, am ratat vreo şase ocazii. Nu trebuie să aşteptăm să şi-o bage el în poartă.

Cred că suntem mai buni, de asta am şi făcut transferuri. Dar, da, este un joc mai ofensiv. Îl ştim bine pe Cristiano, îi place stilul ofensiv, de asta l-am şi luat la Rapid. A contat să fie un antrenor care să se adapteze la ceea ce se doreşte în Giuleşti.

Papeau este un jucător foarte bun. A jucat bine anul trecut, a avut acea accidentare care l-a ţinut mult pe bară. A jucat bine, dar nu pot să remarc un singur jucător pentru că toţi au făcut un meci foarte bun", a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.