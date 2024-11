Darius Olaru: ”Nu pot să îmi explic cum a ieșit mingea!”

Darius Olaru a vorbit la finalul meciului despre golul prin care a deschis scorul în meciul cu Unirea Slobozia. Căpitanul roș-albaștrilor a mărturisit că a fost convins că golul său a fost unul valabil, chiar dacă a fost nevoie de verdictul VAR ca reușita sa să fie validată.

”Cumva ciudat, eu am văzut din prima că mingea a intrat, am văzut-o clar cum a căzut pe acel metal lângă bară, dar nu pot să îmi explic cum a ieșit afară. Nu știu cum a atins prima dată bara transversală, apoi a picat, chiar nu știu... Îmi era dor, nu am marcat de câteva etape bune, dar cel mai important pentru noi e că am câștigat cele trei puncte, ni le-am dorit foarte mult, pentru că veneam după o deplasare dificilă unde am pierdut.

Am văzut din prima că a fost gol, dar am mers să îl întreb. Mi-a spus că a fost gol, dar așteaptă să nu fie cumva un ofsaid înainte.

Am eu timp să mă odihnesc mai încolo, după ce nu o să mai joc fotbal. Deocamdată vreau să mă bucur de fotbal, vreau să îmi ajut echipa să câștigăm. Am pus o contră la minge, chiar dacă adversarul a atins mingea, a venit pe piciorul meu. A fost bine, pentru că nu a fost mai grav, pentru că mă puteam alege foarte ușor cu o entorsă. Cred că a fost de galben, părerea mea.

Ne gândim la fiecare meci să marcăm repede, să ne impunem jocul. Am intrat să câștigăm, știam că în tur am avut un meci dificil cu ei, ne-au egalat pe final. Atunci s-au bucurat cam mult la final, acum nu trebuia să le mai dăm nicio șansă.

Știam că unele dintre contracandidate s-au încurcat, voiam să mai obținem puncte pentru a urca în clasament. Încet-încet ne-am revenit, trebuie să urcăm acolo unde ne e locul. În Europa, e mult mai dificil, trebuie să ne ridicăm nivelul, trebuie să muncim mult mai mult”, a spus Darius Olaru la finalul meciului.

Darius Olaru: ”De așteptat, mă aștept la un transfer!”

Întrebat despre un eventual transfer, după ce, în Scoția, au apărut zvonuri că cei de la Rangers au făcut primii pași pentru a-l cumpăra pe Olaru.

”De așteptat, mă aștept (n.r. transfer), dar nu vreau să mă gândesc la asta deocamdată. Mai avem opt meciuri, sunt concentrat la asta și trebuie să dau tot ce am mai bun pentru echipă”, a spus Olaru.