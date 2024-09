Ulterior, a apărut o răsturnare de situație după o intervenție a lui Dan Șucu și părea că transferul lui Bîrligea la gruparea patronată de Gigi Becali a intrat într-un impas.

Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB

Daniel Bîrligea ar fi refuzat oferta Rapidului și ar fi ales-o în cele din urmă pe FCSB. Gigi Becali a anunțat că atacantul se îndreaptă în aceste momente spre București pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu FCSB.

Patronul roș-albaștrilor a transmis că transferul lui Bîrligea îl costă mai mult decât anticipa, după intervenția lui Dan Șucu.

”A semnat! M-a costat mai mulți bani, dar asta e. Din cauza lui Șucu, m-a costat mult. Era o chestiune de onoare. Am declarat și eu, și Varga... S-a lucrat până la 3 noaptea. Mi-a dat MM mesaj: `Am o stare foarte bună`. Știi, Șucu mi-a zis că are o stare foarte proastă dacă semnez eu cu Bîrligea. A zis MM că a semnat.

Am vrut de mult jucătorul ăsta, mi-a plăcut atât de tare și i-am scris: `Băi, fraiere, la anul, pe timpul ăsta, vei avea 3 milioane salariu, la o mare echipă din Europa`. E mare jucător! I-am pus clauză 15 milioane. Voiam să-i pun 20. Am negociat și asta. Dar toate astea m-au costat. A semnat pe 5 ani, altfel nu se poate. Salariul atât a rămas, 25.000 pe lună. (...)

Uite acum trebuie să ajungă la Palat, pe la 12-12:30. El a semnat deja. Dacă vrea băiatul facem și conferință de presă, o să vorbim. Mi l-am dorit foarte mult și ne ajută foarte mult. S-a rezolvat și cu Mihai Popescu”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt.

Daniel Bîrligea, salariu de 25.000 de euro la FCSB

Gigi Becali va plăti două milioane de euro pentru transferul lui Daniel Bîrligea. Fotbalistul a semnat un contract valabil pe cinci sezoane și va avea o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, chiar dacă patronul roș-albaștrilor și-ar fi dorit o clauză de 20 de milioane de euro.

Bîrligea va încasa la FCSB un salariu lunar de 25.000 de euro.