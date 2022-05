Dan Petrescu i-a răspuns lui MM Stoica: ”Cu mine era campion, fără mine nu mai e. Să-i aduceți aminte!”

Cei doi au colaborat la Unirea Urziceni, unde au câștigat și campionatul, dar acum relația dintre Petrescu și managerul general al FCSB pare să se fi răcit. Nu au mai vorbit de atunci, după cum lasă de înțeles antrenorul, iar acum sunt rivali în lupta pentru titlu.

Cum i-a răspuns Petrescu fostului său conducător de la Urziceni? A arătat către cele cinci trofee câștigate cu CFR Cluj. ”Cu mine era campion, fără mine nu mai e”, a spus antrenorul.

Dan Petrescu: ”Ce rost mai are să vorbim?! Așa vrei să iei campionatul?”

„E problema lui, eu nu i-am făcut niciodată rău, ci numai bine. A plecat de la FCSB, l-am întrebat dacă vrea să vină la mine, la Urziceni. A venit, am lucrat bine împreună, am câștigat. Eu am plecat, am lăsat echipa pe primul loc și după aceea nu mai știu. El își apără clubul, ăsta e stilul lui, dar nu înțeleg de ce mă atacă pe mine. Eu n-aș vrea să-i răspund.

Foarte bine, să zică ce vrea el! Asta e tot ce contează (n.r. - arată către cele 5 trofee de campioni ale CFR-ului). În rest, e cancan. Când era cu mine, era campion. Să-i aduceți aminte! Era campion, fără mine nu mai e campion! CFR are 95 de puncte, FCSB are 84. Ce să mai vorbim, ce rost mai are?! Așa vrei să iei campionatul?

Nu știu. El crede că dacă mă atacă pe mine și mă supără, câștigă ai lui. Dar nu înțeleg cum, 5 ani la rând, tu nu câștigi nimic la echipa aia care atunci când jucam eu acolo, tot lua campionate. Iar acum, nimic. Ar fi un semn de întrebare, poate conducătorii de acolo, cineva greșește, dacă ei nu câștigă niciun titlu și rămân pe loc. Înseamnă că o duc bine pe locul doi. S-o țină tot așa!”, a spus Dan Petrescu, într-un interviu acordat pentru GSP.ro.

MM Stoica, val de reacții ironice

Mihai Stoica a avut o reacție ironică pe Facebook la adresa celor de la CFR Cluj după ce ardelenii au câștigat titlul, al cincilea la rând și al optulea în istoria de 115 a clubului.

„Salutăm Campioana Fuorigioco a României”, a scris Mihai Stoica pe Facebook alături de încă un mesaj: „Să dăm credit atacului zic”. Managerul a făcut aluzie la golul marcat din poziție suspectă de ofsaid de ardeleni cu Universitatea Craiova, folosind un termen italian.

"Și-a dorit să câștige cu greșeală de “albitraj”, iată că visul a devenit realitate. Doar că nu era suficientă una. Trebuia și noi să fim stopați ptin același procedeu. Și am fost. Altfel, era cam groasă pentru Mister Dan Vasile. Știa că am avut la Cluj 13-1 șuturi pe poartă. La Buzău ar fi fost poligon! La anul, cu VAR, va fi altceva", a scris Mihai Stoica, pe Facebook.