Dan Nistor a răbufnit după barajul în care a fost înger și demon: "Prostii și aberații! Dacă nu iese nimeni, ies eu"

Meciul de pe "Ion Oblemenco" a avut o doză uriașă de dramatism. Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 120 prin Lyes Houri, din penalty, oltenii au avut două minute mai târziu un gol anulat pentru ofsaid, iar U Cluj a egalat în minutul 120+10 după o intervenție din camera VAR și un penalty transformat de Dan Nistor.

Dan Nistor a răbufnit după barajul în care a fost înger și demon

La loviturile de departajare, U Cluj a început mai bine, a profitat de ratarea lui Raul Silva, însă Universitatea Craiova s-a impus după ce Dan Nistor și Filip Ilie nu au transformat.

La interviul de după meci, Dan Nistor și-a prezentat scuzele pentru ratarea de la loviturile de departajare, însă a transmis un mesaj ferm conducerii, spunând că echipa are nevoie de jucători de valoare în sezonul următor.

De asemenea, Nistor a avut o reacție vehementă după informațiile apărute în presă referitoare la salariile pe care le încasează jucătorii Universității Cluj.

"Numai în pielea noastră să nu fiți. Cred că în această seară trebuia să câștigăm. Am avut foarte multe ocazii. Din păcate, al acele ocazii nu am reușit să marcăm. Am egalat prin final din acel penalty. Din păcate, n-am putut să înscrius penalty-ul decisiv. Îmi pare nespus de rău pentru acești suporteri minunați. Îmi cer mii de scuze colegilor, antrenorilor, suporterilor, dar asta este viața, trebuie să mergem mai departe.

Poate a fost și miza prea mare. A fost și final de sezon, unii jucători sunt destul de obosiți, dar repet, nu trebuia să pierdem. Meritam să câștigăm acest meci.

Ăsta e fotbalul, d-aia e așa frumos. Această seară e destul de urâtă pentru noi. Am ratat calificarea la un pas în play-off, apoi în finala Cupei, apoi acest ultim obiectiv. Sper ca de la anul să mai vină anumiți jucători care să aducă un plus de valoare. Cred că această echipă merită mult mai mult.

Eu sunt un tip sincer și corect. Când stai în 5-6 inși e foarte greu să duci acest campionat așa cum ți-ai dori. Am auzit prin ziare că se speculează că avem salarii de 16.000-18.000, tot felul de prostii, de aberații. Dacă nu iese nimeni să vorbească, ies eu și îmi asum ce spun. Total eronat ce se vorbește prin presă! Dacă vor domnii, le arăt și contractul meu să nu mai zică că avem 15.000 sau 18.000. Ne trebuie jucători cu experiență, cu calitate, cu valoare. Ăsta e cuvântul!", a spus Dan Nistor.

Universitatea Cluj a încheiat pe locul 10 în play-out și a ajuns până în semifinalele Cupei României.