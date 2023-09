Dan Alexa, nemulțumit de rezultatul din meciul cu UTA Arad: "Apasă foarte mult"

Arădenii au egalat la penultima fază a meciului, prin Godberg Barry Cooper (90+7), care a reluat cu capul centrarea lui Albert Stahl.

Gazdele au ratat şansa primei victorii din acest sezon după ce Cyril Zabou a şutat în portarul Florin Iacob (90+5) din doar câţiva metri.

FC Botoşani a deschis scorul prin Eduard Florescu (30 - penalty), după un henţ comis în careu de Marko Skolnik, infracţiune sesizată de arbitrajul video. UTA Arad a egalat după pauză prin Cătălin Carp (48), după un şut al lui Rareş Pop deviat de un fundaş. Gazdele au revenit în avantaj pe tabelă, prin golul lui Miroslav Ilicic (52), la prima reuşită oficială în Superligă. UTA Arad a jucat în zece din minutul 82, când Cătălin Carp a fost eliminat pentru lovirea fără minge a lui Zabou.

Reacția lui Dan Alexa după partida cu UTA Arad

Tehnicianul moldovenilor este nemulțumit de rezultatul obținut de echipa, declarând că FC Botoșani s-a aflat la conducerea jocului.

"Ce pot să spun după un asemenea joc în care toate momentele importante au fost ale noastre... Am controlat jocul. La 1-0 am avut situații de a face 2-0 foarte ușor în prima repriză. A fost o repriză care ne-a aparținut în totalitate.

La 2-1 am avut două situații monumentale să facem 3-1. Am avut după aceea om în plus și corner și nu am reușit să ținem mingea.

E un rezultat nedrept, pentru că puteam să închidem jocul. Apasă foarte mult faptul că nu am câștigat de la începutul campionatului, dar echipa a făcut un joc bun.

Cred că a fost cel mai bun joc al lui FC Botoșani de la începutul campionatului. Am revăzut mai multe jocuri. Echipa a avut agresivitate, personalitate, calitate în multe momente ale jocului.

Nu am fost mai liniștiți din păcate, asta cred că ne-a lipsit", a declarat Dan Alexa, la finalul partidei.