Dan Alexa: "A căzut ca o bombă!"

Dan Alexa e antrenor liber de contract însă a avut mai multe discuții pentru a prelua echipe din fotbalul românesc.

FC Brașov nu a primit licența pentru a evolua în acest sezon al eșalonului secund din fotbalul românesc, astfel că a fost retrogradată automat în eșalonul al treilea.

În consecință, antrenorul Dan Alexa a plecat de la gruparea de sub Tâmpa, iar acum e liber de contract. Alături de fostul căpitan de la Poli Timișoara au mai părăsit formația brașoveană toți jucătorii cu experiență.

Dan Alexa despre momentul Brașov și despre oferte

Alexa a povestit la televiziunea Digi Sport și că a fost dorit în Liga 2, însă nu a dat curs ofertelor. Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid spus că vestea potrivit căreia FC Brașov nu a primit licența l-a debusolat.

”Eu aveam un nucleu. În ultimele 15 meciuri pierdusem un singur meci. Era bugetul aprobat, a căzut ca o bombă, ceva neaşteptat. Nu credeam că puteam să nu luăm dosarul de licenţiere.





Au plecat (n.r. jucătorii), unii au plecat a doua zi. Când s-a anunţat decizia de la TAS, au semnat. Nu cred că eu că un dosar care poate fi făcut greu. Păcat pentru Braşov. Poate să fie un moment zero. Perspectivele pot fi bune.





Nu mai e finanţare pentru Liga 3. E un an de tranziţie. Nu am discutat cu Botoşani, am avut nişte oferte de la Liga 2, dar nu am vrut să dau curs. Vreau să mă liniştesc.