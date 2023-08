La o zi după eliminarea din Conference League, vineri, 17 august, Gigi Becali a declarat că a pierdut și 20.000 de euro, suma plasată de un apropiat pentru el la o agenție de pariuri online. Finanțatorul de la FCSB spunea că a mizat pe calificarea echipei sale printr-un pariu live, la o cotă de 5.

Anunțul făcut de UEFA după ce Gigi Becali a spus că a pariat pe meciul Nordsjaelland - FCSB

Într-un răspuns pentru Sport.ro, FRF a anunțat că a sesizat UEFA în legătură cu declarațiile lui Gigi Becali. Forul de la Nyon anunță acum că subiectul este în atenția Comisiei de Disciplină și Etică.

"Confirmăm că, în conformitate cu regulamentul disciplinar UEFA, cazul este examinat de inspectorii din cadrul Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul UEFA", a transmis UEFA, într-un răspuns pentru Sport.ro.

Gigi Becali și-a schimbat declarația azi: "N-am pariat nimic! Unul din Elveția voia să parieze și i-am zis să pună"

Miercuri, la o zi după ce FRF a anunțat oficial că a sesizat UEFA în legătură cu declarațiile făcute de Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB a făcut un pas înapoi. Omul de afaceri spune acum că nu a pariat, ci doar l-a sfătuit pe un apropiat să o facă.

"Bă, băiatule, e ceea ce faci, nu ceea ce zici. Nu există așa ceva, tată. Ei, dacă n-au ce face... prima dată tu, FRF, verifică. A zis Becali, dar eu zic ce vreau la televizor, care e treaba? În viață contează ce faci, nu ce zici. Nici n-am pariat nimic.

Treaba a fost că unul voia să parieze și i-am zis să parieze pe răspunderea mea. Da, tată, unul de prin Elveția. Zicea 'Ce să pun, Gigi? Cotă 7, 5, a scăzut'. I-am zis să pună 20.000 de euro: 'Ce, e mare lucru la tine?' Și a pus omul 20.000 de euro", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Ce a spus inițial Gigi Becali: "Am pus și eu un pariu. De ce nu e moral să pariez pe echipa mea?"

Gigi Becali a spus vineri, 18 august, că a pariat 20.000 de euro în timpul meciului Nordsjaelland - FCSB 2-0, disputat în turul 3 preliminar Conference League.

Întrebat dacă nu consideră că a încălcat regulamentele privind pariurile, Gigi Becali a spus că nu vede nimic în neregulă.

"Am pierdut 20.000. Am pus și eu un pariu. Am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Cum adică, mă, cotă 7? Mi-a zis că dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să-mi pună și mie 50.000. Adică de la el, că nu-i problemă. Adică paria pentru mine cum ar veni, ne cunoaștem. A zis: 'Băi, Gigi, nu pot să pun 50.000, că nu primesc 50.000. Pot să pun maxim 20.000'. Am pus 20.000 (n.r - pe calificarea FCSB).

Păi, n-am pariat eu! Hai să spun când n-ai voie să pariezi. N-ai voie să pariezi în România, că se consideră că faci aranjamente. Dacă pariezi pe meciuri europene, aia nu e niciun fel de problemă. Făceam aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral să pariez pe echipa mea? De ce nu e voie, mă? N-am voie să mă distrez ca orice om? E un joc. Nu e o chestiune de patimă să pariez 700.000, un milion. Toate au o logică. Dacă fac din asta o obișnuință, da, dar așa... 20.000 e fleac.

După mi-a spus că a scăzut cota. Era cotă 5 (n.r - pentru calificarea FCSB). Eu am pus după ocaziile alea cu Coman. Era o chestiune de pariat pe echipa mea", declara Gigi Becali, la Prosport Live.