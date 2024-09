Cum s-a prăbușit jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să-l facă milionar: "Nu mai fumează, nu mai are treabă cu femeile"

Belu-Iordache a rămas liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, pe 1 iulie. Fundașul dreapta nu a semnat până acum cu altă echipă, deși are peste 200 de meciuri în Liga 1.

Ce spunea Gigi Becali despre Claudiu Belu-Iordache

Claudiu Belu-Iordache a evoluat de-a lungul carierei pentru nume importante din Liga 1, cum ar fi FCSB sau Rapid. Atunci când a fost transferat de FCSB, fundașul lateral a fost lăudat de patronul Gigi Becali:

"Am acum un jucător care nu îşi leagă şireturile la pantofi şi îşi ţine pantalonii foarte jos. Mă şi întreb cum poate să meargă cu pantalonii ăia şi cum de nu-i cad pantofii din picioare?

E mai ’modernizat’ aşa. E ăsta de l-am luat acum, Belu! Mi-a promis asta şi îl cred. Nu mai are treabă cu cluburile şi cu femeile. Acum are o femeie, nu femei cum avea înainte. El a terminat viaţa, aia, ce o avea el. El, Belu. Ţigară nu mai fumează.

Nu are nimic în comun fotbalul cu distracţiile, cu cluburile, cu femeile şi cu ţigara. Vrei să ajungi mare? Ai 25 de ani, prinde echipa naţională, pleci contract pe un milion, două de euro. În trei ani de zile te-ai făcut milionar. Şi poate, că are calitate. Mi-a plăcut faţa lui, l-am văzut foarte hotărât, aşa și am încredere în el", a spus Becali, în 2019.

Claudiu Belu-Iordache a bifat numai 9 meciuri oficiale în tricoul campioanei FCSB.

Cota lui s-a prăbușit

Născut la Timișoara, Claudiu Belu-Iordache a început fotbalul la Poli. În 2012 s-a mutat în București și a semnat cu Concordia Chiajna.

S-a întors după un singur an la Timișoara, pentru ca mai apoi să semneze cu ASA Tg. Mureș. Belu a impresionat ulterior la Astra Giurgiu, unde a evoluat în 63 de meciuri și a înscris șase goluri.

Prestațiile de la Astra l-au adus în atenția FCSB-ului. Până să se despartă definitiv de FCSB, Belu a mai jucat sub formă de împrumut la FC Voluntari.

În ultimii patru ani, fundașul dreapta a jucat pentru patru echipe diferite: Hermannstadt, Rapid, Poli Iași și Concordia Chiajna. În Giulești a avut un început promițător, dar apoi a intrat în umbră. Nici în Copou nu s-a adaptat, Poli Iași a renunțat la el după numai patru meciuri oficiale.

În aprilie 2019, înainte de transferul la FCSB, Claudiu Belu-Iordache era cotat la 1,2 milioane de euro. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, fundașul lateral valorează acum numai 50.000 de euro. În ultimii ani, Belu-Iordache s-a confruntat și cu mai multe accidentări care l-au scos din ritm.