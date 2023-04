Cu antrenorul cipriot pe banca tehnică, gruparea „roș-albastră” a înregistrat și prima victorie din play-off-ul Superligii. FCSB a învins-o pe Sepsi OSK la Sfântu Gheorghe, scor 2-1, și a cucerit trei puncte esențiale în lupta la titlu.

Cum l-a descris Elias Charalambous pe Gigi Becali

Elias Charalambous a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre Gigi Becali, patronul FCSB, și a povestit momentul în care s-a întâlnit prima dată cu latifundiarul din Pipera.

De asemenea, tehnicianul cipriot și-a arătat recunoștința față de Gigi Becali și a precizat că finanțatorul vicecampioanei României este o persoană bună.

„Ok, am vorbit în prima mea zi aici. Nu am mai vorbit de atunci. Nu e niciun motiv să vorbim. Sunt aici să antrenez echipa. Domnul Gigi e aici să suporte echipa. Când am mers la palat, mi-a spus așa (n.r. Ilie Haralambie). Mi-a spus despre Sfânt. E o persoană bună și sunt recunoscător”, a spus Elias Charalambous.

Cine este Elias Charalambous, noul antrenor de la FCSB

Elias Charalambous a jucat de-a lungul carierei pentru Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, FC Vaslui, Levadiakos și AEK Larnaca. El s-a retras în 2017 și a apoi a început cursurile de antrenor.

Fostul fundaș a evoluat la FC Vaslui în perioada 2012-2013. Pentru naționala Ciprului a adunat 64 de selecții, între 2002 și 2017.

După retragere, Elias Charalambous a fost antrenor secund și interimar la AEK Larnaca. Mai apoi a condus Ethnikos Achna și Doxa Katokopias. Din mai 2022 a fost liber de contract, până să semneze cu FCSB.