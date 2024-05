Roland Garros, una dintre cele mai prestigioase competiții de tenis din lume, a adus o dezamăgire pentru fanii Simonei Halep în acest an. Cu toate că românca a cucerit titlul în 2018, când a întâlnit-o în finală pe americanca Sloane Stephens, scor 3–6, 6–4, 6–1, organizatorii nu i-au acordat un wildcard pentru ediția din 2024, ceea ce înseamnă că va lipsi de la acest eveniment major.

Halep, aflată pe locul 1149 în clasamentul mondial WTA, a fost omisă de pe lista jucătoarelor invitate atât în calificări, cât și pe tabloul principal. În schimb, organizatorii au acordat wildcard-uri unor alte sportive.

Cine a primit wildcard: Alise Cornet, Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloe Paquet, Jessika Ponchet, Aija Tomljanovic și Sachia Vickery.

Pe tabloul calificărilor se regăsesc Sarah Iliev, Selena Janicijevic, Manon Leonard, Lew Yan Foon, Jenny Lim, Daphnee Mpetshi Perricard, Rakotomanga Rajaonah, Margaux Rouvroy și Alice Tubello.

"Mă simt genial, este minunat să fiu în acest loc deosebit. Condițiile sunt excelente, este o plăcere să vin și să joc aici.

Aș vrea să mulțumesc directorului turneului pentru că mi-a oferit acest wild card. Este o oportunitate pentru mine să joc câteva meciuri și sper să pot arăta un tenis cât mai bun.

Am câștigat Roland Garros și la junioare și la senioare, este un loc foarte special pentru mine, Parisul este orașul meu favorit, așa că îl vizitez de fiecare dată când am timp, nu doar cu munca.

Este de fiecare dată un sentiment grozav să mă întorc și sper să pot juca un tenis bun, așa cum am făcut-o în trecut", a fost mesajul Simonei Halep, postat pe rețelele de socializare ale "Trofeului Clarins", stabilit în Paris, Franța.

Simona Halep talks about how happy she is to be in Paris and how she hopes to play well at the tournament this week as she has in the past. pic.twitter.com/0AChuqzE3L