Cele două echipe s-au întâlnit în a 13-a etapă din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională, în fața a peste 10 mii de spectatori prezenți pe stadion. La capătul celor 90 de minute, FCSB și FC Voluntari au împărțit punctele.

Cum au reacționat cei de la FC Voluntari după remiza spectaculoasă cu FCSB

Marin Dună, antrenorul lui FC Voluntari, a vorbit după meci și a subliniat faptul că oricare dintre cele două cluburi ar fi putut pleca de pe Arena Națională cu trei puncte, având în vedere ritmul cu care s-a jucat.

De asemenea, tehnicianul a precizat că e un rezultat echitabil și a mai specificat că nu are nimic de spus asupra arbitrajului

„Suntem mulțumiți și noi, cu toate că se putea întâmpla orice. Deși s-a terminat 0-0, a fost un meci spectaculos. Ocazii, contraatacuri și așa mai departe. Una peste alta, e un punct muncit. Din punct de vedere tactic, am stat foarte bine. E al patrulea meci în care nu primim gol. FCSB, deși e cea mai bună echipă din punctul meu de vedere, nu și-a creat ocazii de a marca.

Am avut noi. Puteam pleca și cu cele trei puncte. Da, și ei au avut acea bară. Deci e echitabil rezultatul. Le știam forța ofensivă. Știam gurile lor de foc. Olaru, Coman. Am făcut dublaj în zonele resepctive și am reușit. Mișcarea de tranzlație a fost foarte bună la noi. Era nemaipomenit dacă apăreau astăzi trei puncte.

Moralul echipei era cu totul altul. Dar și așa, sunt convins că vom aborda jocul cu Sepsi și sperăm să vină și victoria. Nu am văzut nicio reluare și nu mă pot pronunța. Eu cred că arbitrajul a fost bun. Nici pe cei de la FCSB nu i-am văzut să reclame ceva după meci. Eu zic că a fost OK”, a spus Marin Dună după meci.

FCSB - FC Voluntari 0-0

FCSB a ratat ocazia de a păstra distanța față de locul doi. Meciul s-a încheiat la egalitate, după ce Alex Băluță a nimerit bara în prelungirile partidei. Gazdele au solicitat și un henț în finalul partidei, după ce Cristian Paz a lovit mingea cu mâna în interiorul propriului careu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 30 de puncte și va fi lider și după această etapă, indiferent de rezultatul dintre CFR Cluj și Oțelul Galați.

Dacă CFR va reuși să câștige în Gruia în fața echipei lui Dorinel Munteanu, atunci ardelenii se vor apropia la un singur punct de echipa lui Gigi Becali după 13 runde. În următoarea etapă, FCSB va juca la Ploiești cu Petrolul, iar FC Voluntari va primi vizita celor de la Sepsi OSK.