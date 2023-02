Cum a reacționat Valeriu Iftime când a auzit că Hervin Ongenda a semnat cu Rapid

Valeriu Iftime și-a exprimat surprinderea când a auzit că francezul Hervin Ongenda a semnat cu Rapid. Fotbalistul său de suflet i-ar fi transmis omului de afaceri că analizează mai multe oferte, apoi nu i-a mai răspuns.

Fost mijlocaș la Paris Saint-Germain, Ongenda a avut evoluții excelente la Botoșani, în două perioade, și a avut o relație extraordinară cu Iftime.

Iftime: "Nu a mai răspuns la telefon!"

"A semnat cu Rapid? Sigur? Sigur, sigur? Bravo lui dacă a semnat cu Rapid. Îi va fi greu la Rapid, dar nu pentru că este un tip dificil. Ci pentru că este poet. Este un copil extraordinar pentru care aș fi făcut orice ca să-l ajut.

Îmi pare rău de Botoșani, e un fotbalist foarte bun. Am fost și la Paris să îl văd, mi-a spus de Rapid și că se mai gândește. I-am dat răgaz patru zile, după care nu a mai răspuns la telefon și m-am gândit că a plecat în altă parte", a declarat Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.

FC Rapid întâlneşte formaţia CS Mioveni, vineri, de la ora 20:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a a Superligii.

“Mă simt foarte bine. Am ales să vin la Rapid pentru că este un club important în istoria fotbalului românesc, este o echipă bună, care a arătat bine în acest sezon. Am jucat de două ori împotriva Rapidului. Este o echipă puternică şi are o mentalitate bună. Jucătorii se luptă pentru fiecare minge, aleargă foarte mult. Meciurile jucate împotriva Rapidului au fost nişte meciuri foarte dificile. Mă simt bine din punct de vedere fizic, chiar dacă nu am mai jucat din luna noiembrie. M-am antrenat constant în această perioadă. Cu siguranţă, Rapid reprezintă o oportunitate pentru mine să revin în fotbal la nivel înalt. Cluburile mari atrag trofee mari. Sunt nerăbdător să joc pe Giuleşti. Am văzut că aici este o atmosferă incredibilă. Aşa arată fotbalul pe care îmi place să îl joc”, a declarat Ongenda pentru fcrapid.ro.

A debutat pentru PSG în urmă cu 11 ani

Crescut la juniorii lui PSG, francezul a debutat pentru echipa mare a parizienilor în 2012, bifând 11 meciuri pentru actuala formaţie a lui Messi, Neymar şi Mbappe, pentru care a şi înscris o dată, într-un meci cu Lorient. În 2015, a jucat în toate meciurile parizienilor din International Champions Cup, contra lui Manchester Utd, Chelsea, Fiorentina şi Benfica.

Ulterior, Ongenda a fost împrumutat la Bastia, iar în 2017 a fost transferat la Zwolle. După un sezon în Olanda a ajuns în Spania, la Real Murcia, pentru ca apoi să se transfere în România, la FC Botoşani. La clubul din Moldova a evoluat un an şi jumătate, fiind apoi luat de Chievo, în Serie B, unde a jucat numai trei meciuri de campionat. În 2020, s-a reîntors la FC Botoşani, iar de la începutului anului trecut a ajuns la Apollon Limassol, formaţie cu care a luat campionatul în Cipru, dar şi Supercupa Ciprului.

Ongenda, carte de vizită impresionantă

Pe lângă trofeee din Cipru, Ongenda mai are 3 titluri ale Franţei (2014, 2016, 2017), cu PSG, o Cupă a Franţei (2016), 4 Supercupe ale Franţei (2014, 2015, 2016, 2017) şi 0 Cupă a Ligii Franţei (2016). În vârstă de 27 de ani, Ongenda a evoluat pentru naţionalele de juniori şi tineret ale Franţei, U16, U17, U18, U19 şi U21, participând la Campionatele Europene U17 (2012) şi U21 (2015).

Noul jucător al Rapidului a câştigat în 2008 şi 2011 premiul “Titi d’Or”, un trofeu acordat celui mai promiţător fotbalist al academiei lui Paris Saint Germain. Singurul jucător care a mai obţinut acest trofeu de două ori este jucătorul lui Bayern Munchen Kingsley Coman.