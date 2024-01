FCSB pare favorită să câștige titlul în acest sezon, având în vedere că roș-albaștrii se află la o diferență de opt puncte față de ocupanta locului secund, CFR Cluj. Astfel, Gigi Becali a luat măsuri și i-a adus pe Baba Alhassan și Luis Phelipe pentru a întări echipa.

Cum a descris-o Luis Phelipe pe FCSB: ”Dacă vrea Dumnezeu”

Luis Phelipe a vorbit despre echipa roș-albastră în presa braziliană și a subliniat faptul că FCSB e cel mai important club din România și vrea să evolueze sezonul viitor în UEFA Champions League.

De asemenea, Luis Phelipe a evidențiat și care sunt din perspectiva sa diferențele dintre campionatul României și cel al Braziliei

”Este cel mai important club din România şi luptă mereu pentru calificarea în Liga Campionilor. Dacă vrea Dumnezeu, şi luăm titlul în acest sezon, care se încheie în iulie, mergem în Liga Campionilor. Şi voi avea această oportunitate, de a evolua în cea mai puternică competiţie din lume.

Europa este diferită de America de Sud, dar România este diferită de Vest. Este un loc mai rece. Am locuit în Austria şi Elveţia, dar în România adaptarea a fost una foarte grea, mai ales pentru soţia şi fiul meu. După câteva luni, totul s-a rezolvat.

Diferenţa dintre România şi Brazilia? Multă forţă fizică, multă intensitate, în România. Băieţii aleargă tot timpul. Dacă nu poţi alerga tot timpul, nu te joci. De asemenea, trebuie să-ţi menţii mereu greutatea”, a spus Luis Phelipe pentru Atribuna, citat de OrangeSport.

În Superliga, Luis Phelipe a fost legitimat la ACSM Poli Iași în perioada iulie 2023 - decembrie 2023, timp în care a bifat 20 de apariții, a reușit să marcheze trei goluri și să paseze în trei situații diferite.

Gabi Balint e sceptic după ultimele transferuri făcute de FCSB

Gabi Balint, fostul mare atacant al naționalei, consideră însă Baba Alhassan și Luis Phelipe nu vor crește substanțial jocul FCSB-ului. Și a venit chiar și argumente.

"Nu sunt peste ce au ei. Nu sunt niște jucători... Sunt străini dar sunt sub cei care sunt acum la FCSB. Baba Alhassan e sub Adrian Șut... Luis Phelipe e sub Alexandru Băluță.

Mare lucru n-au făcut! (n.r.: - cei de la FCSB prin transferurile realizate în decembrie).

Trebuie să ne concentrăm pe jucătorii noștri din academii, să le dăm mai multe șanse - tot timpul ne concentrăm pe jucători străini și îi aducem, îi aducem!", a declarat Gabi Balint, miercuri seara, la televiziunea Digi Sport.