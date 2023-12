Marfă nouă și de calitate la FCSB? Gabi Balint și-a format părerea despre noile transferuri "marca" Becali

Liderul campionatului a anunțat venirile lui Baba Alhassan (FC Hermannstadt) și Luis Phelipe (Poli Iași), iar înainte de Crăciun patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a pedalat pe ideea că va renunța la Damjan Djokovic, Dorin Rotariu și Cristi Ganea, jucători care au evoluat de la puțin spre foarte puțin în primele 21 d etape ale campionatului.

Pentru că beneficiază de un lot solid, cu dubluri pe posturi, antrenorul Elias Charalambous a mizat pe o "rotație a cadrelor" la FCSB, iar locul din clasament e de partea sa. FCSB a încheiat anul pe locul 1 - VEZI CLASAMENTUL de mai jos -, iar oficialii echipei lui Becali au aspirații mari.

Gabi Balint e sceptic după ultimele transferuri făcute de FCSB

Gabi Balint, fostul mare atacant al naționalei, consideră însă Baba Alhassan și Luis Phelipe nu vor crește substanțial jocul FCSB-ului. Și a venit chiar și argumente.

"Nu sunt peste ce au ei. Nu sunt niște jucători... Sunt străini dar sunt sub cei care sunt acum la FCSB. Baba Alhassan e sub Adrian Șut... Luis Phelipe e sub Alexandru Băluță.

Mare lucru n-au făcut! (n.r.: - cei de la FCSB prin transferurile realizate în decembrie). Trebuie să ne concentrăm pe jucătorii noștri din academii, să le dăm mai multe șanse - tot timpul ne concentrăm pe jucători străini și îi aducem, îi aducem!", a declarat Gabi Balint, miercuri seara, la televiziunea Digi Sport.

Transferuri FCSB | Numărul 42 și numărul 19

FCSB a anunţat, sâmbătă, transferul lui Baba Alhassan, jucător provenit de la FC Hermannstadt. Mijlocaşul în vârstă de 23 de ani se va alătura lotului condus de Elias Charalambous pe 8 ianuarie, când va efectua vizita medicală şi va ajunge în cantonamentul de iarnă. Fotbalistul din Ghana va purta tricoul cu numărul 42.

Duminică, echipa lui Becali a anunțat că a realizat transferul fotbalistului Luis Phelipe de la Politehnica Iaşi. Atacantul în vârstă de 22 de ani se va alătura lotului condus de Elias Charalambous tot pe 8 ianuarie. Fotbalistul brazilian va purta la FCSB tricoul cu numărul 19.

VIDEO Interviu cu Gigi Becali după meciul cu Poli Iași