Dublu campion cu Steaua și câștigător al Cupei României cu formația lui Gigi Becali, Bănel Nicoliță s-a realizat și pe plan financiar datorită carierei din fotbal. A câștigat sume mari la Steaua când făcea parte din generația UEFAntasticilor, dar și-a rotunjit conturile mai ales când a ajuns să joace în Franța, în Ligue 1.

Bănel Nicoliță dezvăluie câți bani i-a dat lui Adi Minune

Brăileanul însă a luat și decizii greșite în viață și fie a investit greșit, fie a fost înconjurat de oameni care l-au dezamăgit din toate punctele de vedere.

Tip care impresionează prin sinceritatea sa, fostul mijlocaș dreapta al naționalei a dezvăluit recent și câți bani a cheltuit pe lăutari. Nicoliță susține că nu a avut o înclinație către muzicanți, însă o singură dată a scos din buzunar o sumă consistentă, când la nunta sa a cântat Adrian Minune, unul dintre interpreții de manele cu mulți prieteni în lumea fotbalului.

Într-o dezvăluire făcută la Fanatik, Bănel Nicoliță a povestit cu lux de amănunte. “Eu sunt Bănel Nicoliță. Nu știu dacă am dat de 10 ori bani la lăutari, vă spun sincer. Nu mă duc să arunc cu banii, nu sunt genul. Și a fost la nunta mea Adrian Minune.

Lui Adrian Minune i-am dat 7.500 de euro și restul la dedicații pentru că ala era ritualul. 7.500 plus dedicații. Dacă mama a fost fericită, nu au mai contat banii, serios, a fost cea mai frumoasă nuntă”, a spus Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță a adunat 263 de meciuri în tricoul FCSB-ului, în 6 ani și jumătate petrecuți în Ghencea. Mijlocașul dreapta a mai evoluat trei sezoane în Franța, îmbrăcând de 28 de ori tricoul lui Saint-Etienne și de 20 de ori pe cel al lui Nantes.

Bănel Nicoliță, regretele carierei de fotbalist

În 2022, fostul fotbalist spunea că mai are în conturi 300.000 de euro. În prezent, Nicoliță deține în București o academie de fotbal.

„300 și ceva de mii de euro. Restul în imobiliare. N-am câștigat foarte mult. Pentru că eu în Franța jumătate dădeam la statul francez. Așa era acolo. Vă pot confirma cei care au fost acolo.

Am făcut și greșeli, de ce să mă ascund. Fiecare greșește! N-au fost greșeli grave. Ce mi-a plăcut, am făcut. N-am regrete. În fotbal am pierdut cei mai mulți bani”, a spus Bănel Nicoliță.