Închizătorul este cotat la un milion de euro, potrivit site-urilor de specialitate, se află la FCSB din vara anului 2019 și mai are contract până la finalul lui iunie 2023 cu formația din Berceni.

FC Copenhaga (locul trei în prima ligă din Danemerca) și Basaksehir (ocupanta locului trei în prima ligă a Turciei) au pus ochii pe „perla” lui Becali.

"Am muncit foarte mult în perioada în care am fost accidentat. Este foarte bine când cineva mă laudă. Eu m-am antrenat mereu la fel, am muncit mult şi am încercat să dau totul la meciuri. Nu sunt implicat în discuţii, eu sunt cu gândul aici, mâ gândesc la FCSB. Nu s-a pus problema să plec.

Nu ştiu dacă m-aş vedea în Turcia. Nu depinde de mine. Dacă s-ar înţelege cluburile, atunci da, dar acum mă gândesc la Steaua (n.r. FCSB). Mi-aş dori să prind naţionala şi să iau titlul cu FCSB.

Suntem puţini obosiţi, am făcut o pregătire foarte bună şi aşteptăm să începem campionatul. Aşteptăm să câştigăm primul meci. A fost o perioadă de acumulare. Am încărcat foarte mult și din cauza asta au venit înfrângerile. Nu vă pot spune când se vor vedea efectele pregătirii.

Neubert ştie cel mai bine când se vor vedea efectele. Noi sperăm să se vadă de la primele meciuri, să fim victorioşi. Am făcut mai mult cu mingea, au fost diferite antrenamentele", a declarat Adrian Șut în cantonamentul din Turcia.

Cifrele lui Adrian Șut

Adrian Șut și-a început cariera fotbalistică la Târgu Mureș II, a evoluat pentru Unirea Jucu, Pandurii, Academica Clinceni, iar din vara lui 2019 este legitimat la FCSB.

Închizătorul a bifat 71 de apariții în tricoul „roș-albaștrilor”, marcând cinci goluri și pasând decisiv în două situații diferite, în aproape 4.600 de minute pentru trupa din Berceni.