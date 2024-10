Fără victorie acasă din luna mai, Rapid avea deja 3-0 la pauză în meciul cu Farul după golurile lui Borza (13'), Petrila (30') și Pașcanu (40'). Intrat în minutul 66, debutantul Alex Dobre a reușit o dublă (72' și 90+5'), iar gazdele s-au impus cu 5-0.



După meciul din Giulești, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a povestit cum a ajuns Dobre să joace pentru echipa sa, după ce a negociat inițial cu cei de la CFR Cluj.



La 26 de ani, Dobre se află la prima sa experiență la nivel de seniori în România. Până acum a evoluat doar în străinătate, în Anglia, Franța și Portugalia.



Victor Angelescu a spus cum a ajuns Alex Dobre la Rapid



„Primul joc câștigat pe Giulești, mă bucur că scorul a fost mare, dar mă bucur că am câștigat. Nu mai știu de când am câștigat aici un meci care să conteze. Ultima dată a fost cu FCSB, dar nu mai conta. Știu cum fusese pregătit meciul în ultimele două săptămâni și mă așteptam să câștigăm, dar nu de această manieră. Au intrat și ultimii jucători transferați. Au făcut cel mai bun meci din ultimul timp. Pe Dobre îl știm cu toții cât de cât, e român.



Nu s-a înțeles cu CFR Cluj, a vorbit cu domnul Șucu. Am avut o ședință toți din conducere și am decis să îl luăm. Din ce știu, nu se rezolvase cu CFR și l-a contactat pe Dan. Alex și-a dorit foarte mult să joace la noi. Ne-m pus de comun acord că e un jucător bun și am decis să îl luăm. Avem pe cineva în club care lucrează la noi în club. Tatăl soției lui lucrează la noi, e antrenor la juniori, din ce știu eu. Au prime la toate meciurile, dar la acesta nu au avut”, a spus Angelescu, la Digi Sport.



Precedenta victorie de pe teren propriu a celor de la Rapid fusese înregistrată în play-off-ul sezonului trecut, la meciul cu FCSB (2-0). Partida respectivă nu mai avea nicio miză pentru niciuna dintre cele două echipe, oaspeții fiind matematic campioni la momentul respectiv.



Rapid a urcat pe locul 10, cu 16 puncte în 13 etape, la trei lungimi în spatele ultimei poziții care duce în play-off.



În runda următoare, Rapid va disputa derby-ul cu FCSB pe Arena Națională, duminică, de la ora 21:00, în etapa a 14-a din sezonul regulat al Superligii.