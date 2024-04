Interval în care fostul mare număr zece al Fiorentinei s-a distanțat de primul loc, a compromis Cupa României și a pus în pericol participarea în cupele europene în stagiunea viitoare.

Dincolo de cifre și nerealizări, "Briliantul" nu și-a îndeplinit nici scopul anunțat la venirea în Gruia, acela de a reînvia spiritul de campion din ADN-ul feroviar, și pleacă din Cluj cu multe semne de întrebare care planează asupra primilor ani ai carierei de antrenor.

"Spiritul de învingători al CFR-ului", ucis într-o seară de marți la Hunedoara

"Mă aștept din partea echipei să văd o reacție după înfrângerea de la Botoșani, să reînvinem spiritul pe care l-a avut CFR în anii trecuți, acela de învingători. Așa cum spuneam, putem spune încet, încet, dar foarte repede, pentru că suntem la CFR și nimeni nu are răbdare".

Declarația îi aparține lui Adrian Mutu la conferința de presă de prezentare drept înlocuitor al lui andrea Mandorlini. Italianul plecase din cauza lipsei rezultatelor, iar surse apropiate de cabina CFR-ului spuneau că vestiarul nu-l mai asculta pe antrenor și că mutarea vine logic.

Adus pentru a funcționa ca o mână de fier și a-i cuceri din start pe Deac, Camora sau Tachtsidis cu renumele de marcator a peste o sută de goluri în Serie A, Mutu a părut că se impune, a adunat patru victorii în cinci meciuri și în birourile din Gruia se vorbea din nou despre titlu și chiar despre event.

A urmat o singură victorie în următoarele șase meciuri, demisia a venit logic, iar despre spirit de învingător nu se mai poate vorbi la zece puncte de liderul autoritar FCSB și cu obiectivul numit Cupa României ratat în fața unei formații de Liga 2.

Se poate vorbi, însă, din nou despre vestiar, unitate și sacrificiu. Ieșirile lui Tachtsidis (reproșuri evidente la adresa lui Sava la Sfântu Gheorghe și un roșu absolut prostesc luat la Hunedoara) sunt de neevitat. La fel cum e și declarația lui Florin Maxim, antrenorul Corvinului, care a lăsat de înțeles că Mutu a picat, la fel ca Mandorlini, în aceeași capcană întinsă de vestiar:

"Mă rog, uneori jucătorii au tendința să elimine antrenorul crezând că el e răul. Vi se pare normal gestul lui Tachtsidis? Nu e normal la experiența lui să-i dai unuia cu pumnul în gură", a spus Maxim, potrivit iamsport.ro.

Reperul pozitiv e prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova

Învingător în fața echipelor mici (FC Voluntari, Petrolul, FC U Craiova, Dinamo și Hermannstadt), Mutu a mai remizat cu Oțelul, Farul și Sepsi, iar înfrângerile cu adevărat dureroase au venit pe teren propriu, un 0-1 cu Rapid și un 1-2 cu Univ. Craiova în prima etapă a play-off-ului. Iar partida contra oltenilor, mai exact primele 45 de minute, reprezintă reperul pozitiv, momentul în care fosta campioană a arătat că poate subordona tactic și fizic o rivală la titlu.

La start de play-off, așteptările din jurul CFR-ului erau mari și veneau pe fondul a opt meciuri fără înfrângere în primele nouă meciuri conduse de cel mai bun marcator din istoria naționalei României. Timp de 45 de minute, CFR a practicat acel fotbal dorit de Mutu, perpendicular, cu presing sufocant, căruia adversarul - unul de top din SuperLigă - pur și simplu nu i-a făcut față.

Fără să marcheze, feroviarii au adunat în prima repriză a meciului cu Craiova cifre demne de forțele Europei: 64% posesie, cinci șuturi pe poartă, șase șuturi pe lângă poartă, șase șuturi blocate și nu mai puțin de 12 cornere. A fost versiunea de fotbal total a lui Mutu, cel mai bun CFR din era sa, dar golul nu a venit. A venit în schimb înfrângerea cu 2-1 din partea a doua, egalul cu Sepsi (1-1) și dezastrul de la Hunedoara.

Semnal de alarmă despre antrenorul Mutu: un singur mandat decent din primele cinci!

Pusă într-un context mai larg, plecarea prematură a lui Mutu din Gruia trebuie să aducă un semnal de alarmă atât pentru antrenor, cât și pentru viitorii potențiali angajatori. A fost a cincea experiență cu adevărat importantă a "Briliantului", iar statistica e cel puțin îngrijorătoare: Mutu s-a impus doar la Rapid, unde a stat 16 luni și a condus 54 de meciuri.

În rest, deja fostul tehnician de la CFR are un mandat de șapte partide pe banca naționalei Under 21, unul în care nu a reușit să egaleze performanțele atinse de Mirel Rădoi, unul de 12 meciuri la FC U Craiova, unul de 23 de partide în Azerbaijan, la Neftchi Baku, și își va trece în CV doar 11 meciuri ca A1 al celor de la CFR Cluj. Asta în condițiile în care doar pe CFR a preluat-o din mers, asumându-și proiecte de la zero în restul încercărilor!

VIDEO Adrian Mutu, conferință de presă după meciul cu Corvinul