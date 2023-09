Cristiano Berogdi exultă după Rapid - CFR: "El e cel mai bun atacant din campionat"

Tehnicianul de origine italiană a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, după victoria fără drept de apel din derby-ul vișiniu: ”Au fost fantastici jucătorii mei, CFR este o echipă foarte greu de bătut, are jucători care știu cu mingea. Ne-am ținut bine.”

În minutul 10 al meciului, Ciprian Deac a înscris golul egalizator, iar Cristiano Bergodi recunoaște că moralul echipei a scăzut: ”Ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului. Ne-a speriat golul din offside.Au fost fantastici jucătorii mei, CFR este o echipă foarte greu de bătut, are jucători care știu cu mingea. Ne-am ținut bine, Ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului. Ne-a speriat golul din offside. N-a fost o descătușare reacția mea, după ce te sperii puțin în prima repriză, le-am dat curajul fotbaliștilor mei în a doua repriză. Le-am dat un pic de curaj pentru că avem o echipă de calitate. Portarul nostru a fost cel mai bun, Horațiu a apărut în fața lui Otele, doar felicitări jucătorilor mei. Întotdeauna mergem în față, totdeauna erau tranziții negative. Cine a intrat a jucat bine. Albu la mijlocul terenului a fost foarte bun, Alex trebuie felicitat. Meci incredibil de frumos. Nu știu dacă ei s-au dezechilibrat în a doua repriză, dar am ajuns ușor în careu, am avut trei sau patruocazii mari în primele 15 minute în partea secundă. La pauză i-am văzut puțin fricoși pe jucătorii mei, după ce Deac e egalat. A doua repriză a fost cea mai frumoasă de când sunt eu aici. Rrahmani este cel mai bun atacant, mă bucur că l-am luat noi” a conchis antrenorul în vârstă de 58 de ani.

În urma duelului de pe Giulești, CFR Cluj rămâne pe locul secund în primul eșalon al fotbalului românesc, cu 19 puncte în primele opt meciuri. Pe de altă parte, Rapid a urcat până pe locul al treilea și se află la un singur punct în urma ardelenilor.