Meciul cu Rapid l-a convins pe Mario Camora: ”Au o echipă bună, e candidată la titlu”

Meciul a început cum nu se poate mai rău pentru feroviari. În minutul trei al partidei, Funsho s-a prăbușit în careu, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Rrahmani a marcat, după ce Răzvan Sava a apărat în primă instanță, iar meciul a început de la scorul de 1-0 pentru Rapid.

Ciprian Deac a readus egalitatea pentru elevii lui Mandorlini, cu o execuție imparabilă de cap, iar în minutul 10 scorul era 1-1. CFR a mai avut un gol anulat din offside, iar din acel moment ardelenii s-au stins.

Camora a remarcat prestația elevilor lui Cristiano Bergodi, despre care a avut doar cuvinte de laudă.

”Prima repriză a fost echilibrată, noi am avut ocazii, ei au dat gol.Daca Dădea gol Bîrligea, era altceva. Trebuie să felicităm Rapidul, noi am pierdut tot mijlocul, am pierdut toate duelurile 1v1, e greu așa, vrem să trecem prin adversar. E bine că e un semnal de alarmă această seară. Noi am intrat încrezători, dar nu am început nicio repriză bine. Au jucători buni, e o echipă candidată la titlu.” a transmis Mario Camora la conferința de presă

CFR, o echipă mică în meciurile mari

În pofida faptului că CFR Cluj este pe locul secund în Superligă, cu 19 puncte în opt partide, ardelenii suferă în duelurile cu echipele din vârful clasamentului. În derby-urile cu rivalele FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, trupa lui Mandorlini a obținut un singur punct (1-1) împotriva Universtății Craiova. FCSB a administrat clujenilor un eșec la limită, scor 1-0, iar Rapid i-a învins pe feroviari cu scorul de 3-1.