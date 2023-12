După 20 de etape desfășurate în primul eșalon al României, giuleștenii au pierdut podiumul și au înregistrat până acum 32 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a bifat opt victorii, opt remize și patru eșecuri.

Cristiano Bergodi face un anunț: ”Șucu e un patron diferit”. La ce s-a referit

Cristiano Bergodi a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Farul Constanța de la Ovidiu și a subliniat faptul că a comunicat întotdeauna cu Dan Șucu, acționarul majoritar din Giulești, în momentele dificile de la club.

”Am vorbit întotdeauna cu Șucu când au fost momente dificile. La început, când am venit, am luat masa împreună. La fel și după aceste rezultate. El a încercat să ne ajute, m-a întrebat: 'Cu ce pot să te ajut?'. Și am vorbit, am discutat cu staff-ul, cu cine se ocupă de transferuri și am urmărit jucători. Sperăm că vor veni transferuri.

Sigur că domnul Șucu e un patron un pic diferit față de mulți patroni pe care i-am avut. Nu vorbesc de toți, m-am înțeles bine cu mulți patroni. Șucu are răbdare, parcă e o minune că are răbdare. Cu antrenorii trebuie să ai răbdare, dacă ai răbdare vin și rezultatele”, a spus Cristiano Bergodi.

Cu Farul Constanța, Rapid București se va întâlni la Ovidiu miercuri, 20 decembrie, de la ora 20:30. Partida dintre cele două va conta pentru #etapa 21 din Superliga României și va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

OUT de la Rapid! Agentul i-a găsit deja echipă

În vară, unul dintre jucătorii care au venit la Rapid cu surle și trâmbițe au fost Cătălin Cîrjan, ajuns sub formă de împrumut de la Arsenal, doar că fotbalistul ”tunarilor” nu a reușit să se impună în formula de start a lui Cristiano Bergodi.

Potrivit iamsport.ro, Cătălin Cîrjan și Cătălin Sărmășan, agentul său, se gândesc să plece din Giulești, iar impresarul l-ar fi propus deja la câteva echipe și speră ca din iarnă să ajungă la un alt club unde va putea prinde mai multe minute de joc.

În Superliga, Cătălin Cîrjan a bifat până acum 14 prezențe și aproape 500 de minute. Doar de cinci ori a fost titular, de nouă ori a intrat pe parcurs, iar în șase meciuri a rămas rezervă neutilizată.