Rapidiștii, gata să o dea pe Sepsi în judecată: ”Să ne dea banii înapoi”

La fel cum au pățit și fanii FCSB-ului în etapa precedentă, rapidiștii nu au primit suficiente bilete pentru această partidă. Aproximativ 300 de suporteri giuleșteni au rămas în afara stadionului, spune liderul galeriei, Liviu Ungurean.

”Bocciu” spune că e gata să-i dea pe cei de la Sepsi în judecată, în cazul în care aceștia nu vor înapoia banii primiți din tichetele achiziționate de fanii oaspeților.

Rapidiștii au intrat pe stadion pentru a-și saluta favoriții, moment care a întârziat și startul partidei, după care au părăsit arena în semn de solidaritate pentru fanii care nu au primit bilete.

Rapidiștii, gata să-i dea în judecată pe cei de la Sepsi: ”Să ne dea banii înapoi”

"Suntem foarte supărați! O să le facem o scrisoare celor de la Sepsi să ne dea banii înapoi prin Liga Suporterilor Rapidiști. Dacă nu ne dau banii înapoi, o să-i dăm în judecată.

Au rămas 300 de frați ai noștri rapidiști afară. Nu li s-a permis accesul. N-au vrut organizatorii să le dea bilete și noi am considerat că e o lipsă de respect la adresa Rapidului. Era loc în stadion. Peluza este goală.

Noi ne plătim biletele, nu am cerut să intrăm gratis. Am plătit 426 de bilete, după care noi am ieșit afară să stăm cu frații noștri. Nu permitem să fim bătaia de joc a nimănui. Dacă nu era loc în stadion, înțelegeam și respectam decizia", a spus Liviu Ungurean, pentru Fanatik.

Sepsi - Rapid 2-0. Giuleștenii au ratat șansa de a se apropia de locul trei

Covăsnenii au început în forță partida de la Sfântu Gheorghe. Mai întâi, Sepsi OSK a deblocat tabela în minutul 26, când Jonathan Rodriguez i-a pasat decisiv lui Alexandru Tudorie, care l-a învins fără nicio problemă pe Horațiu Moldovan.

În repriza secundă, Cosmin Matei a ratat formidabil din câțiva metri, însă formația dirijată de Cristiano Bergodi a majorat, în cele din urmă, diferența pe final, în minutul 86.

Rapidiștii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă în minutele de prelungire, dar Cristian Săpunaru, căpitanul giuleștenilor, a trimis mult peste poarta apărată de Niczuly. Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al lui Popa, iar Sepsi a cucerit toate cele trei puncte.