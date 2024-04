Cristi Săpunaru a tras o concluzie după meciul cu FCSB: "Suntem obligaţi să o facem!"

Derby-ul de pe "Arena Națională" a fost unul intens și plin de răsturnări de situație.

După ce FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru, Rapid a revenit spectaculos, reușind să marcheze de două ori în patru minute prin cuplul kosovar, Krasniqi și Rrahmani. Deși Rapid a marcat încă un gol, acesta a fost anulat pentru offside. Alexandru Băluță a fixat tabela în minutul 57.

Giuleștenii nu au obținut încă nicio victorie în play-off, aceștia având un bilanț de patru înfrângeri și un egal.

Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, a subliniat importanța ca echipa să se ridice după această serie de rezultate negative și să continue lupta pentru locul doi în clasament. Chiar dacă rezultatele recente au fost dezamăgitoare, căpitanul Rapidului și-a exprimat încrederea în potențialul echipei și determinarea de a se ridica din nou.

"Cred că a fost un meci frumos, păcat că nu am reuşit să îl câştigăm. Cred că acum, după mult timp, am fost o echipă. Ne-am dorit să câştigăm acest meci. Am fost mai agresivi, mai răi în teren. Şi ei îşi doreau să câştige. Cred că prima repriză ne-a aparţinut în totalitate, a doua mai mult lor.

Suntem obligaţi să ne revenim, altfel nu ne mai batem pentru locul doi. Cred foarte mult în acest grup. Nu s-a întâmplat nicodată să pierd la Rapid patru meciuri la rând. Ne doare, e greu, e frustrant, dar trebuie să mergem mai departe. Cei care cad şi nu se ridică nu prea au nimic de câştigat în viaţă!" , a spus Cristi Săpunaru.

Cristi Săpunaru: "Nu voi comenta arbitrajul"

Veteranul Săpunaru s-a aprins după această remiză. Una dintre cele mai controversate faze a fost golul al doilea marcat de FCSB, iar Săpunaru a criticat decizia arbitrajului.

"Rămânem în lupta pentru locul doi. Acesta era obiectivul nostru. Nu voi comenta arbitrajul, dar singura chestie pe care pot să o spun, la faza când a ieșit mingea afară, eram la doi metri de tușă și am văzut că mingea e afară.



Nu știu cum de nu s-a văzut! Presupun că de-aia există VAR. Dar la noi, în România, VAR-ul lasă de dorit mult de tot. Mai bine jucăm fără VAR și chiar dacă greșesc arbitrii, sunt și ei oameni și pot greși", a declarat Săpunaru.

Clasament Play-off

FCSB ocupă prima poziție, cu 45 de puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 5, cu 29 de puncte.