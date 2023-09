După două sezoane în care a fost mai mult absent decât prezent la Panathinaikos, Cristi Ganea a plecat de la clubul elen și a semnat cu FCSB. Fotbalistul a dezvăluit că e visul său de când era mic să îmbrace echipamentul roș-albaștrilor.

Cristi Ganea: "Am văzut declarațiile lui Gigi Becali"

În urmă cu ceva timp, Gigi Becali a vorbit despre Cristi Ganea și a evidențiat că fundașul stânga a avut probleme din cauza virusului SARS-CoV-2, motivând, în consecință, lunga absență a jucătorului.

Cristi Ganea a precizat că s-a bucurat atunci când a auzit declarațiile latifundiarului din Pipera. De asemenea, fotbalistul a remarcat că acceptă criticile și că nu are nicio problemă cu ele.

„Am văzut declarațiile dânsului, mă bucură. Mă cunoaște, am jucat contra FCSB-ului de atâtea ori. Și cred că am lăsat o pată bună. Nu am nicio problemă cu criticile. Le accept, bune, rele, cum sunt. Poate sunt lucruri pozitive, negative”, le-a comunicat Cristi Ganea reprezentanților mass-media, în momentul în care a sosit în țară.

Cristi Ganea, doar 370 de minute jucate în toate competițiile în ultimele două sezoane

Noul fundaș stânga al vicecampioanei, care poate juca și în ofensivă pe bandă, a fost însă practic inexistent în ultimele două sezoane, pe care le-a petrecut la Panathinaikos. Ganea a bifat în această perioadă doar 10 meciuri în toate competițiile, fiind titular de 4 ori, în total 370 de minute! Fără gol sau pasă de gol în toate aceste partide, a reușit, ce-i drept, să obțină un penalty într-un derby câștigat cu AEK Atena, 2-1.

”A avut probleme medicale din cauza Covid și am înțeles că e nu știu ce naționalitate antrenorul, nu mă interesează, mi-a plăcut întotdeauna de el”, a explicat Gigi Becali.

Antrenorul la care face referire patronul lui FCSB este însă exact cel care l-a adus de la Iraklis la Panathinaikos pe Cristian Ganea, sârbul Ivan Jovanovic, aflat în funcție din vara lui 2021.