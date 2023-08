După șapte etape disputate în primul eșalon al României, „câinii roșii” se situează în a doua jumăate a clasamentului cu opt puncte. În consecință, echipa pregătită de Ovidiu Burcă a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri până acum.

Cristi Borcea a intervenit în direct la TV: "Pot să vin să bag 15 milioane la Dinamo"

Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, a vorbit despre echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare și a precizat motivul pentru care nu poate prelua clubul, în ciuda faptului că ar putea investi și în momentul de față nu mai puțin de 15 milioane de euro la echipă.

Afaceristul a remarcat problemele pe care le-a avut de-a lungul vieții, din cauza implicării la Dinamo

„Dacă vreau, pot să vin să bag 15 milioane la Dinamo! Dar nu vreau! (n.r. de ce nu vreți?) La 41 de ani am făcut operație de cord deschis, am trei divorțuri, nu dorm decât cu medicamente. Toate mi le-au făcut Dinamo! Să fiu sponsor, mi-ar plăcea, pentru atmosferă, pentru ce am trăit”, a spus Cristi Borcea la televiziunea DigiSport.

Pentru dinamoviști urmează meciul cu Metaloglobus București din Cupa României. Cele două echipe se vor înfrunta marți, 29 august, de la ora 19:00, iar învingătoarea se va califica în grupele competiției.

Dinamo București - Petrolul Ploiești 1-1

În minutul 21 al meciului, Gregorio a deschis scorul pentru Dinamo, iar Petrovic a restabilit egalitatea în minutul 37. Tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar cele două cluburi au împărțit punctele în confruntarea din a șaptea etapă a Superligii.

Echipele de start