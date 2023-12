Fostul mare arbitru internațional regretă acum, la final de an, unele vorbe pe care le-a spus la mânie, dar spune că doar un om fricos sau care se simte cu musca pe căciulă nu reacționează atunci când este jignit.

V-a mai crescut moralul după victoria consistentă cu „U” Cluj?

Nu suntem surprinși că am câștigat. Am avut evoluții bune, dar nu prea dădeam gol. În rest, jocul echipei era bun.

Ați fost acuzați de cei de la „U” Cluj, înainte de meci, că ați blocat vânzarea biletelor...

Păi s-a demonstrat că toate acuzațiile au fost false și că noi am avut dreptate. Au fost și suporteri ai celor de la „U” Cluj în tribune, iar asta s-a întâmplat doar datorită acceptului nostru. Noi suntem specialiști în fotbal, și nu în campanii politice sau în dezinformări.

Prima de victorie a fost mare?

Nicidecum una specială. A fost un meci oarecare pentru noi. Băieții au fost ambiționați de acuzele care au venit dinspre „U” Cluj. Noi n-am făcut nimic în plus față de alte meciuri.

„Important este să schimbăm ce am greșit, pentru că avem o mare parte din vină”

Cam mare diferența de puncte față de FCSB. Mai sperați la titlu?

Este mare. Există și cauze obiective. Important este să schimbăm ce am greșit, pentru că avem o mare parte din vină. Trebuie să îmbunătățim anumite aspecte. Sper să fiu inspirat în această pauză competițională.

La ce cauze obiective te treferi, ce n-a mers? Ce v-a lipsit?

Avem anumite poziții în echipă unde trebuie să venim cu îmbunătățiri. E important ca în cantonament să fie prezenți toți jucătorii, nu așa cum s-a întâmplat în vară. Au fost multe transferuri, au plecat mulți jucători, unii au venit după ce au început meciurile oficiale. Nu întâmplător, am suferit la capitolul fizic și au apărut și accidentările. Am avut foarte multe accidentări.

Și ați depistat cauzele acestor accidentări?

Păi principalul motiv este lipsa pregătirii centralizate.

Ai redus cheltuielile și, implicit, salariile, dar se spune în fotbal că echipa care are cele mai mari salarii cam ia și titlul, cu excepțiile de rigoare. Se poate lua titlul și cu salarii mai mici?

Eu zic că da. Important este ce aduci, nu cu cât plătești.

Locul 2 și calificarea în „sferturile” Cupei

Aveți o rețea de scouting dezvoltată?

Da. Păi nimeni nu credea după atâtea plecări că vom reuși să aducem jucători cu care să terminăm la finalul anului pe locul 2 și să ne califcăm în „sferturile” Cupei României.

Deci în mare sunteți mulțumiți de ce ați realizat?

Transferurile pe care le-am efectuat au fost reușite în mare parte.

Întrebam dacă sunteți mulțumiți de locul 2 și de calificarea în „sferturile” Cupei.

La câte accidentări am avut, nu meritam să fim pe primul loc.

Despre investiții în transferuri și datorii

Ai spus că vor fi îmbunătățiri în lot în vara asta. Sunt bani de investit?

Sunt și bani pentru investit.

Și datoriile?

Datoriile cele mai mari sunt către principalul finanțator.

Mai are răbdare?

El spune că da. E un om care se implică atunci când intră într-un proiect. Datorită lui depășim momentele grele. Din păcate, încă nu ne putem descurca fără el. Dacă aveam șansa să trecem de Adana, mai ales că apoi am fi fost capi de serie, și dacă am fi ajuns în grupele Conference League, ar fi fost primul an după mult timp în care am fi avut un bilanț pozitiv.

Deci la anul obiectivul e clar, grupele europene, nu?

E important să ne calificăm în grupele competițiilor europene. Și, pe lângă asta, vânzările să fie asemănătoare cu cele din acest an.

Adică 5-6 milioane de euro?

Vom vedea ce vor arăta cifrele atunci când vor fi prezentate. Dar ceva de genul...

Cu Deac s-au reglat lucrurile după intervenția tatălui?

Sunt doi oameni maturi, care și-au rezolvat problemele. Deac a jucat apoi, iar declarația lui Mandorlini a fost mai mult decât decentă.

Cristi Balaj: „Mă deranjează nedreptatea”

Te-ai luptat de-a lungul timpului cu mulți patroni de club. Chiar de curând ai avut un nou conflict cu Becali. Porumboiu nu te slăbește. În trecut, a fost Marian Iancu. De unde adversitatea asta reciprocă?

Mă deranjează nedreptatea. Contracarez doar atunci când am argumente. Asta nu înseamnă că nu pot greși. Nu sunt deținătorul adevărului absolut.

Regreți că ai spus anumite vorbe mai dure?

Bineînțeles că regret. Doar că la supărare, la nervi, oamenii greșesc.

Porumboiu nu te slăbește, tot îți mai zice câte una.

Am avut un proces, există o decizie a Instanței, care a clarificat lucrurile. E cert că îl înțeleg acum mai bine decât atunci când am fost arbitru. El nu are un război neapărat cu mine, ci cu CFR Cluj, doar că eu nu eram implicat atunci în acest război. Acum sunt președintele acestui club, iar el lovește și în mine, indirect. Pe undeva, îl înțeleg. Dar statistica este în favoarea mea. Nu există niciun alt arbitru cu care CFR să fi avut atât de puține victorii câte a avut cu mine.

„Dacă te simți curat, te aperi”

Bine, el vorbește și despre echipa lui, că a fost dezavantajată...

Are dreptate. A fost dezavantajat în mai multe rânduri. Însă nu doar în lupta cu CFR. Dar sunt oameni care au investit în fotbal și nu e corect să vorbesc urât despre ei. Pe mine mă deranjează atunci când cel care vorbește depășește anumite limite. Și, dacă te simți curat, te aperi. Dacă ai fost fricos ca arbitru și te mai simți și pătat, e normal să taci. De mine pot zice mulți că sunt urât, îngâmfat, căpos, dar când spun unii că sunt hoț, nu am cum să nu reacționez. Porumboiu știe cel mai bine acest lucru: muncești ani ca să-ți câștigi credibilitatea, dar o poți pierde într-o clipă. Au fost ani în care n-am avut ce cadouri să pun sub brad, iar cu o săptămână înainte refuzasem anumite favoruri. Așa că nu accept să vină unul și să vorbească aiurea despre mine.

Așa prost câștigai?

Păi baremurile erau mici în acea perioadă. Eu am luat-o de jos, mi-am făcut stagiatura, nu am sărit etapele, cum au făcut unii arbitri din ziua de azi. Eu am parcurs fiecare etapă, de la județ. Am dat examen și am intrat pe primul loc. N-am promovat pentru că am avut pe cineva în spatele meu, ci doar pentru că am muncit, am învățat și am fost serios.

Un gând pentru adversarii voștri din lupta la titlu?

Important este să fim toți sănătoși. Nu te bucuri când cineva are un necaz. Sper să existe o competiție corectă și niciuna dintre echipe să nu beneficieze de greșeli de arbitraj. E de preferat să fii fruntaș într-un campionat puternic, și nu premiant într-o clasă de corigenți. Pentru că ajungi ulterior pe plan internațional și primești răsplata.

Adică n-am avut nicio echipă în grupe...

Da, cel mai elocvent exemplu este anul acesta. Ne-a salvat echipa națională și-i felicităm încă o dată pe cei care au participat pentru performanța obținută.