Cristi Balaj i-a dat replica lui Mihai Stoica: „FCSB le dorește în play-off pe Poli Iași și Hermannstadt”

Victoria lui CFR Cluj în derby-ul orașului a fost pusă și pe seama unei relaxări din partea fotbaliștilor lui U Cluj, în opinia lui Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB a vorbit despre fotbaliștii „șepcilor roșii”, criticând atitudinea delăsătoare de care au dat dovadă în meciul de joi seară.

Cristi Balaj, răspuns pentru Mihai Stoica

Președintele lui CFR Cluj i-a dat o replică lui Mihai Stoica, după declarațiile făcute la finalul meciului din Gruia. Cristi Balaj s-a legat de declarația oficialului de la FCSB, care a spus că și-ar dori ca toate echipele din play-off să joace cu aceeași intensitate, indiferent de adversar.

Fostul arbitru a dat două nume, spunând că Mihai Stoica și le-ar dori pe Poli Iași și Hermannstadt în play-off, în contextul în care FCSB a transferat doi fotbaliști de la cele două, chiar înainte de meciurile directe și înainte de a se da startul ferestrei de mercato. Totodată, Balaj a vorbit și despre disputa dintre Mihai Stoica și Bogdan Mitrea, fiind de părere că există un „război personal” între cei doi.

„Cum ar fi Hermannstadt și Poli Iași, nu? (n.r. referitor la declarația lui Mihai Stoica și dorința acestuia ca în play-off să fie echipe care să joace la fel cu toate adversarele). Eu am observat, legat de declarațiile lui, acolo deja e un război personal între cei doi (n.r. între Mitrea și Mihai Stoica), divergențele au existat și când au jucat în partide directe în repetate rânduri.

Eu zic că FCSB și le-ar dori în play-off pe Hermannstadt și Poli Iași, la cum s-au dezvoltat lucrurile în ultimele două săptămâni. Îmi aduc aminte că am văzut și un jurnalist care are o practică din a face lobby celor de la FCSB prin articolele pe care le scrie. Compara cu situația când CFR l-a transferat pe Yuri, înaintea unei partide cu Mediaș. Diferența e că dacă nu am fi făcut acel lucru în acele zile, ieșeam din perioada de transfer. Dialogul cu Yuri l-am purat cu mult timp înainte, era un club în insolvență. În momentul în care l-am adus pe Yuri, săptămâna următoare a jucat la noi. Acum nu era perioada de transfer, mai erau două etape. Nu înțeleg de unde această grabă, adică înțeleg, dar până la urmă fiecare club gestionează așa cum consideră.

Atât timp cât au informat cluburile Hermannstadt și Iași, cei la FCSB nu au greșit cu nimic, din punctul meu de vedere. A înțeles și Leo Grozavu, cum să nu înțeleagă? (n.r. ironic). A înțeles perfect, Leo e un tip inteligent”, a declarat Cristi Balaj pentru ProSport.

Declarațiile lui Mihai Stoica după CFR Cluj - U Cluj

Mihai Stoica a ținut să îl critice și pe fostul fotbalist al echipei sale, căruia i-a mai dat o replică usturătoare, după ce s-a bucurat în urma golului marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu.

„Pronosticul mi-a ieşit. Diferenţa mare se explică prin faptul că Universitatea Cluj, care a fost condusă din minutul 2, nu a luat niciun cartonaş galben. Când ai o asmenea atitudine, e greu să obţii ceva. În mod normal, cu o rivalitate acerbă, se lasă cu cartonaşe. A fost un singur cartonaş în tot meciul, a lui Bîrligea. Eu fac constatări, nu insinuări.

Cred că au început să piardă meciul ăsta cei de la ”U” De la meciul cu Oţelul, când Nistor a luat un galben în prelungiri. Fără Nistor, echipa se exprimă greoi. În prima parte a meciului am văzut un singur fotbalist la ”U”, pe Chipciu. În nicun caz nu a părut că CFR are vreo emoţie.

Nu mă miră că Mitrea greşeşte atât de flagrant la anumite goluri, pentru că mi-am adus aminte că la un meci CSU Craiova - Farul, Mitrea a avut o evoluţie oscilantă. El doar cu noi se răzbună marcând. Mă mir cum Mitrea joacă în faţa lui Miron”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.