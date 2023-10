Gigi Becali, derapaj la adresa lui Cristi Balaj! De la ce a pornit totul

Apele sunt învolburate din nou în Superliga pe măsură ce lupta pentru întâietate în clasament se ascute. FCSB a dominat startul de campionat, însă rivalele nu lasă garda jos.

Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, l-a atacat violent pe Cristi Balaj după ce președintele de la CFR Cluj a oferit vineri dimineață un interviu pentru Sport.ro.

Becali a făcut un comentariu suburban la adresa băimăreanului, fost ecuson FIFA, actual oficial la rivala celor de la FCSB, formație aflată pe primul loc în clasamentul Superligii.

„Dacă Balaj a spus așa ceva, înseamnă că e nebun, nu mai are discernământ. Trebuie dus undeva la spital! Noi am avut două penalty-uri cu U Cluj pe care le-a văzut toată lumea. Dacă vorbește așa, duceți-l la spital, să facă analize. Nu are rost să comentez mai multe despre tâmpeniile lui Balaj!”, a declarat Becali, potrivit Gsp.

Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la titlu și despre principalele contracandidate la trofeu. Fostul arbitru internațional crede că FCSB este cel mai puternic adversar, pentru că e sprijinită din exterior: „Au vânt din spate mult prea puternic. Nu le poate face față nicio echipă din România. Dacă se greșește în favoarea lor, nu se spune nimic. Și vorbesc de greșeli clare”.

Balaj o consideră pe Rapid sub FCSB ca influențe externe.

I-am reamintit oficialului din Gruia că și despre CFR s-a tot vorbit că beneficiză de diverse influențe, iar acesta a replicat: „Cei cărora le e frică de noi spun asta. Ce să zică? Atuni când nu poți să-i zici cuiva că e slab sau urât, ii zici că e hoț. Noi nu spunem nimic despre arbitri înaintea meciurilor. Nu vrem să punem presiune pe ei. Dacă apar greșeli după jocuri, normal că ieșim să le prezentăm".

Clasament Superliga după 11 etape

1. FCSB 26

2. CFR Cluj 25

3. Universitatea Craiova 21

4. Rapid 19

5. Hermannstadt 15

6. Petrolul 15

7. Farul 15