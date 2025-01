Cum caracterizezi anul 2024, pentru tine și CFR? Un an foarte greu, în care CFR a făcut multe lucruri diferit față de anii anteriori. Dacă în trecut erau persoane care spuneau că CFR nu face bani, ci doar consumă, anul acesta am început să și producem. E meritul echipei pe care o conduc, pentru că e greu să alegi jucătorii potriviți, să remarci calitățile lor, să se plieze pe cerințele antrenorilor, care merită și ei felicitări, jucători care au ajuns apoi la cluburi importante, și mă refer la Scuffet, Sava, Muhar, Yeboah, Otele, Bîrligea. Sunt doar câteva exemple. Deși puțini au crezut în ei, au ajuns să fie jucători importanți, pe care suporterii i-au regretat când au ajuns să fie transferați. Și noi am avut același sentiment, dar trebuie să înțelegem cu toții că, în acest moment, clubul este mai important decât orice altceva. Prin strategia pe care am ales-o, de a identifica fotbaliști, de a-i pregăti, valorifica și, ulterior, de a-i transfera, facem de fapt un pas în spate pentru a ne lua avânt.

Cum ați reușit? Doar prin pricepere, seriozitate și o muncă pe care am făcut-o continuu. Adică noi nu am avut weekend-uri, nu am avut zile libere, nu avem un program exact. Suntem la dispoziția clubului și, înainte de toate, suntem preocupați să asigurăm condițiile cele mai bune jucătorilor noștri. Suntem atenți la fiecare detaliu.

Ne mai așteptăm la ceva transferuri la CFR în iarna asta? Dan Petrescu mereu zice că are nevoie de întăriri.

Orice antrenor are nevoie. Încercăm, în măsura în care putem, să întinerim locul. Suntem echipa care în repetate rânduri am jucat din primul minut cu cel puțin trei fotbaliști Under 21.

Culmea, că Dan Petrescu nu prea băga tineri până acum...

Este o nouă strategie. Strategia clubului, la care antrenorul trebuie să se adapteze, pentru că această strategie de întinerire ne-a ajutat să mergem mai departe. Sunt mulți jucători tineri și foarte buni care doresc să vină la CFR Cluj tocmai pentru că au această posibilitate, de a crește și de a se afirma. Am demonstrat acest lucru.



În presă s-a speculat că l-ai pus la punct la un moment dat pe Dan Petrescu. E vorba de momentul în care se plângea de terenul de joc... Cum e relația dintre voi? S-a supărat atunci?

Relația este bună. Ne supărăm. Fiecare... Și el se supără, și eu mă supăr. Cel mai important este că există un respect. În primul rând, obligația mea este de a sprijini orice antrenor care este la clubul unde muncesc, unde sunt angrenat. Cu atât mai mult îl respect pe Dan Petrescu, pentru că este cel care m-a dorit la CFR Cluj.

Toată lumea spune că FCSB nu are rival nici în campionatul ăsta. Cu ce i-ați contracara?

Văzând anumite meciuri din Liga I, realitatea spune altceva.

„FCSB s-a chinuit în multe meciuri”



Ce? Că au rival?

Păi în multe meciuri s-au chinuit.

S-au chinuit pentru că au fost pe mai multe fronturi, că au schimbat echipa, nu?

Nu vorbim de același front. Dacă mă întrebi pe mine, eu zic că au vrut să se califice și în Cupa României. Altfel, de ce au introdus jucători care riscau accidentări?

Deci crezi în șansa voastră?

În primul rând, legat de FCSB, revin la ideea pe care am avut-o când era și CFR Cluj angrenată în cupele europeane. Echipele care se califică în grupele unei competiții europene ar trebui să aibă permisiunea să treacă pe listă, să legitimeze, cel puțin trei jucători în plus. Nu este corect ca, din cauza unor accidentări, din cauza unei competiții europene, din cauza unor eliminări eronate în campionatul intern, să nu poți să folosești anumiți jucători și să nu ai soluții din cauza asta. Pentru că numărul meciurilor este imens, sunt și ei oameni, și atunci corect ar fi ca echipele care strâng puncte pentru fotbalul românesc, cum este cazul FCSB-ului în acest an, să aibă posibilitatea să introducă pe listă cel puțin trei fotbaliști în plus.



Dar asta înseamnă să mărești bugetul de salarii.

Păi îți mărești și veniturile participând în competiția europeană. Și nu ar fi o obligativitate, ci o posibilitate, o alegere. Este o formă de concurență neloială în campionat. Adică ești obligat să introduci jucători care s-au accidentat cu trei zile înainte, pentru că nu ai altă soluție. Și joci cu un adversar care a avut la dispoziție o săptămână în plus pentru a se recupera.



„U Cluj merită să fie în față, la cum a jucat până acum”



Rivala „U” Cluj v-a învins surprinzător în campionat după ce ați avut 1-0. Crezi că au forța să ducă lupta pentru titlu până la final?

Important pentru ei este că s-au calificat în play-off. Din punct de vedere al istoriei sau al nostru, care am participat ani la rândul și am fost implicați în lupta pentru câștigarea campionatului, pot spune doar că este foarte greu, dar, în fotbal, nimic nu este imposibil. A câștigat Astra în anumite condiții, a câștigat Oțelul, orice se poate întâmpla. La cum au jucat până acum cei de la U, merită să fie în față.

Tu de ce ai plecat de la CFR și de ce te-ai întors?

Când am plecat, am avut în primul rând o oboseală cruntă. Am simțit și un disconfort, nici nu știu cum să-l numesc. A fost o chestiune medicală, oboseală, habar nu am, combinație între rușine, supărare, dezamăgire după ceea ce s-a întâmplat în Cupa României, împotriva unei echipe care a demonstrat că merită să câștige și a câștigat competiția participând în cupele europene și care merită felicitări. A fost un complex de împrejurări. Chiar aveam nevoie de o pauză, eram implicat și într-un proiect personal legat de suplimente alimentare premium, care prinde aripi. Am niște produse cu care pot să spun că mă mândresc. Îl folosim noi, familia noastră, copiii, părinții noștri, prietenii noștri. Și au rezultate incredibile.



Și de ce te-ai întors?

M-am întors pentru că am cedat, să zic, insistenților, rugăminților, patronului, colegilor mei. Sunt subiectiv în ceea ce îi privește, pentru că am fost unul lângă celălalt la greu. Suntem mai mult decât o echipă, aș putea spune o familie. Dacă, de exemplu, cei de la Netflix ar fi fost inspirați să facă un documentar despre modul în care am reușit, din piatră seacă, să obținem performanțe, cred că ar fi fost foarte vizionat.



Și Dan Petrescu te-a rugat să te întorci?

Nu știu dacă m-a rugat. Nu știu dacă neapărat m-a rugat Dan Petrescu. Dar, până la urmă, un club serios are și președinte.



Cât s-a redus bugetul de salarii de când ai venit tu?

Fluctuează. De când am venit prima dată, a fost redus cam cu 40%. Am fost obligați să facem asta, pentru că, altfel, coboram. Eram în cădere liberă. În momentul în care un om ca Varga te roagă să revii, eu știind ce eforturi a făcut și cât ai investit în clubul CFR Cluj, nu ai cum să nu empatizezi, nu ai cum să rămâi impasibil.

Despre banii lui Varga la CFR



S-a scris că nu sunt banii lui la CFR...

Sunt dezinformați și greșesc imens cei care își imaginează că banii ar veni din altă parte. Nu a luat nimeni poziție din cadrul clubului atunci, nu a existat reacție și s-a împământenit ideea că acela este adevărul. Dar puteți să scrieți că este cu totul fals. Cuvântul fals puteți să-l scrieți cu litere mari. Cel care susține clubul CFR Cluj a fost și este domnul Varga. Acum ne bucurăm că vara ce-a trecut am reușit să-l sprijinim mai mult decât s-a întâmplat până atunci. Este rodul unui proces care a început în urmă cu aproximativ doi-trei ani. Au venit niște jucători, îi creștem, îi integrăm, le dăm valoare și, în măsura în care putem, încercăm să obținem și performanțe cu ei.



Ce-ți dorești în 2025 pentru tine și, separat, pentru echipă?

Îmi doresc în primul rând să fim sănătoși. Nu ascund faptul că îmi doresc din tot sufletul ca echipa să aibă evoluții în urma cărora suporterii noștri să fie bucuroși, să se mândrească cu ceea ce fac jucătorii. Chiar dacă se întâmplă uneori să nu avem victorii, pe suporteri îi interesează în primul rând atitudinea, să vadă dăruirea jucătorului din teren, să vadă că face tot ce depinde de el pentru a câștiga. Din acest punct de vedere, în ADN-ul clubului există această dorință de a câștiga, cu care actualii jucători trebuie să se obișnuiască și să o înțeleagă foarte bine. Cei care ne respectă rămân lângă noi. Dacă nu, îi lăsăm să meargă pe drumul lor, pentru că n-ai cum să faci performanță fără dăruire, fără seriozitate. Mă bucur că, datorită calităților individuale ale jucătorilor, am ajuns să fim echipa cu cele mai multe goluri înscrise în Liga 1. Asta spune foarte multe. Dacă o să și corectăm greșelile pe care le facem din punct de vedere defensiv, atunci, cu dăruirea de care povesteam, vor apărea și rezultatele.



Camora și Deac încheie la vară, nu?

Da, ei își încheie contractele la terminarea acestui campionat. Sunt doi jucători legați de istoria clubului, care au realizat foarte multe, care sunt trup și suflet alături de ceilalți jucători, chiar și atunci când nu sunt prezenți în teren. Din păcate, vârsta nu iartă pe nimeni. Atât pot să spun că, până acest moment, nu li s-a propus prelungirea contractului.

Ar putea rămâne în cadrul clubului?

Ei merită acest lucru.

O urare de început de an?

Să încercăm să fim mai buni, mai înțelepți, să ne rugăm pentru echipa națională, pentru că e important, și m-aș bucura să fim în număr mare cât mai curând, pe stadion, la o competiție importantă, și să cântăm din nou imnul României.