Craiova anunta un PROIECTUL de titlu: "Vom face transferuri spectaculoase! Veti fi surprinsi!" Oltenii vor suprematia in Romania dupa castigarea Cupei

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Jucatorii lui Mangia vor face turul orasului intr-un autocar descoperit. Marcel Popescu, presedintele Craiovei, anunta ca echipa va fi si mai puternica in sezonul urmator.

Oficialul Craiovei a anuntat ca clubul va face o serie de transferuri spectaculoase in aceasta vara pentru ca echipa sa reuseasca o calificare in grupele Europa League si sa se lupte pentru titlu in stagiunea urmatoare.

"Intr-o ora jumatate iesim in piata Prefecturii pentru ca apoi unii jucatori vor pleca la echipa nationala. Va fi un tur cu autocarul descoperit. Va fi o surpriza in centrul orasului.

Vom face transferuri spectaculoase care va vor surprinde. Vor da un plus cu siguranta echipei. Dar acum nu vorbim de transferuri, nu vorbim de plecari si de veniri", a declarat Marcel Popescu la ProX.