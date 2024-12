Luis Paradela (18') și Ștefan Baiaram (90+2') au fost autorii celor două goluri de la Buzău. Atacantul din Cuba a ieșit accidentat în debutul reprizei secunde.

Costel Gâlcă vrea eventul cu Universitatea Craiova



La finalul meciului, Costel Gâlcă și-a felicitat elevii și a vorbit despre planurile pentru noul an. Antrenorul visează la cucerirea eventului și spune de ce ar avea nevoie Universitatea Craiova pentru a avea șanse reale la titlu.



"Trebuie să felicit băieții. Am încheiat anul cu victoria și era important pentru noi. Dacă vrem să ne batem la campionat, trebuie să câștigăm și pe aceste terenuri. Ne-am adaptat, am avut o primă repriză bună, după am scăzut foarte mult în joc. A contat foarte mult și ieșirea lui Paradela. Am văzut acum în vestiar, e foarte îngrijorător cum a căzut, cum a luat contact cu solul. Sper să nu fie foarte grav.



Baiaram poate mult mai mult, la fel ca toată echipa. Era nevoie de o atitudine schimbată, de a crede mai mult. Cu aceste victorii cu siguranță vom arăta diferit la anul.



Am avut momente mai puțin bune în acest sezon, dar sunt mulțumit că am terminat cu victorie și cu calificare în Cupa României.



N-am vorbit de plecări până acum. Am văzut că a apărut prin ziar de Iago, de Sierra, dar n-am vorbit cu nimeni de așa ceva.



Dacă este timpul bun în România, eu prefer să rămân în România pentru cantonament. Timpul e prea scurt pentru a merge în Antalya și nu cred că putem să câștigăm foarte mult dacă mergem acolo. Acolo am avea echipe să jucăm, dar cred că vom găsi și aici pentru că nu toate vor pleca.



Ce ne-ar trebui pentru titlu? Bineînțeles, și niște jucători, dar nouă ne-a lipsit mult omogenitatea, iar asta s-a văzut în multe meciuri. Dorința mea pentru 2025 este de a câștiga campionatul și Cupa României, dar pentru asta trebuie să dăm toți mult mai mult", a spus Costel Gâlcă.



Universitatea Craiova a urcat, cel puțin temporar, pe locul secund, cu 35 de puncte, la două lungimi sub liderul Universitatea Cluj.



Oltenii sunt calificați și în sferturile de finală ale Cupei României, unde vor înfrunta CFR Cluj.

Clasamentul din Superliga