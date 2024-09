Marius Șumudică: ”Am plecat puțin dezgustat când am văzut declarația lui Moldovan!”

Marius Șumudică a fost deranjat de declarațiile președintelui, iar la câteva zile de la meci, antrenorul a ținut să îi transmită oficialului că nu ajută echipa prin astfel de gesturi.

”N-o înţeleg nici eu. Ce să zic? Nu mi-a căzut bine declaraţia lui Viorel Moldovan cu infanteria uşoară. E părerea lui Viorel, e preşedintele clubului.

Într-un final îl respect, dar nu mi se pare ok să avem astfel de intervenţii la adresa jucătorilor şi antrenorului. Nu stau să comentez. Îl respect, e colegul meu, dar am plecat puţin dezgustat când am văzut declaraţia”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Viorel Moldovan: ”Sunt sătul de atâtea plânsete!”

La scurt timp a venit și replica lui Viorel Moldovan. Președintele lui Rapid a ținut să îi explice lui Marius Șumudică ce înseamnă ”infanteria ușoară” și a mărturist că nu îi înțelege supărarea antrenorului.

”Nu ar trebui să fie deranjat, nu este o ofensă ceea ce am spus eu. Infanteria uşoară este o unitate militară specializată de operaţiuni rapide şi sensibile. Este concepută pentru a lupta în terenuri dificile şi pentru a efectua misiuni care necesită multă mobilitate.Spre deosebire de infanteria grea, sau mecanizată, ceea ce mi-aş dori să devenim noi, rolul infanteriei uşoare cuprinde misiuni de recunoaştere, contraatacuri rapide şi operaţiuni de inflitrare. Până la urmă, n-ar fi fost rău chiar să fim o infanterie uşoară.

Deci nu ştiu de ce s-au ofuscat băieţii şi chiar Marius Şumudică. Există colaborare, nu există probleme. Dar ce ofensă am făcut? Din calitate de preşedinte, nu pot să îmi exprim părerea? Dimpotrivă, cred că am făcut nişte aprecieri rezonabile. Nu am jignit băieţii, antrenorul. Nu am discutat cu vestiarul, trebuie să le explic şi lor infanteria uşoară. Sper să devenim o infanterie mecanizată, cu echipamente grele, blindate.

Infanteria uşoară înseamnă echipament mai lejer, dar este o componentă militară foarte importantă. În momentul de faţă, suntem o infanterie uşoară. Ne supărăm aşa de rapid. Există această frustrare vis-a-vis de rezultate. Nu consider absolut deloc că am lezat, o să le treacă, îi susţin în continuare. Hai să demonstrăm la Botoşani că suntem o infanterie grea.

Sunt sătul de atâtea plânsete, să terminăm. Trebuie să demonstrăm în teren. Am o relaţie foarte bună cu Şumudică, nu există niciun inconvenient. Am participat la aproape toate antrenamentele. Nu trebuie să plângem atâta. Să fim bărbaţi. Din punctul meu de vedere, relaţia cu Marius Şumudică este foarte ok”, a răspuns Viorel Moldovan pentru sursa citată.