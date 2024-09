Astfel, Marius Șumudică rămâne fără victorie în Giulești, în timp ce Dorinel Munteanu continuă neînvins în această stagiune.

Viorel Moldovan: ”Parcă suntem infanterie ușoară!”

Viorel Moldovan a declarat la finalul meciului că rezultatul a fost unul echitabil, chiar dacă Rapid nu a reușit încă în această stagiune să câștige în Giulești. Președintele alb-vișiniilor a remarcat că giuleștenii nu au reușit să se impună în duelurile unu contra unu și i-a atras atenția lui Șumudică: ”parcă suntem infanterie ușoară”.

Întrebat dacă Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, va avea răbdare cu Marius Șumudică, președintele clubului a transmis clar că cei din conducerea Rapidului au încredere în tehnicianul instalat după demiterea lui Neil Lennon

”Același egal ca de fiecare dată, dar azi l-am obținut într-un context diferit. E un punct pe care trebuie să îl apreciem. Am întâlnit un adversar foarte bun, o echipă organizată excelent, vie, agresivă, care ne-a pus în dificultate în anumite momente. Cred că este un rezultat echitabil. Trebuie să apreciem acest punct, chiar dacă ne dorim de foarte mult timp să câștigăm și noi în primul joc din acest sezon în Giulești. Trebuie să aducem mai mult impact fizic în anumite situații.

În ziua de azi, în fotbal faci diferența în duelurile unu contra unu, să câștigi duelul cu adversarul direct. Nu prea am reușit acest lucru, parcă suntem infanterie ușoară, dar una peste alta este un punct.

Viorel Moldovan: ”De ce să nu aibă răbdare domnul Șucu? E fotbal, ce-ar trebui să facă?”

Nu am discutat cu domnul Șucu. Eu am coborât mai repede la vestiare. De ce să nu aibă răbdare (n.r cu Marius Șumudică)? E fotbal, ce ar trebui să facă? Sunt aspecte pozitive, faptul că am avut trei underi în echipa de start, e important pentru viitorul Rapidului, au avut o prestație foarte bună. Un aspect pozitiv este și faptul că nu am primit gol. Trebuie să fie un punct de plecare.

Nu vreau să comentez acest aspect, s-a speculat foarte mult în acest sens. Trebuie să progresăm și din acest punct de vedere. Ce a fost a fost, nu mai are rost să discutăm. Azi am văzut o echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv. Am avut și noi două ocazii în prima repriză”, a spus Viorel Moldovan la finalul meciului.

