Constantin Budescu i-a transmis un mesaj lui Andrei Prepeliță, după primul meci cu Eugen Neagoe pe bancă

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 18:45, în etapa #9 a SuperLigii României. Gloria Buzău și Oțelul Galați s-au duelat pe stadionul "Gloria".

Constantin Budescu i-a transmis un mesaj pentru Andrei Prepeliță, după primul meci cu Eugen Neagoe pe bancă

La finalul celor 90 minute, Constantin Budescu a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Întrebat despre noua eră de la Buzău, cu Neagoe pe bancă, veteranul a susținut că e prea devreme pentru un verdict, alături de un mesaj pentru Andrie Prepeliță, fostul tehnician al formației.

"Alerg tot timpul, dar depinde de rezultat. Când sunt rezultate proaste, nu mai alerg. Toată lumea a jucat bine, dar nu a avut timp (n.r - Eugen Neagoe) să schimbe foarte multe. Din păcate pentru Prepeliță, asta este viața antrenorilor – dacă n-ai rezultate, poți să îți pierzi locul.

Ne pare rău pentru el, am mai spus asta și am vorbit și cu cei din stafful lui. Acum a venit domnul Eugen și încercăm să aducem puncte, fiindcă suntem acolo jos. După ce am jucat în seara asta, cred că nu merităm să fim acolo.

Oamenii cunosc fotbalul și cred că le era dor de meciurile din Liga 1.

S-a terminat jocul, din păcate pentru noi. Puteam obține o victorie, am jucat mai bine ca ei, dar ne mulțumim și cu acest egal", a declarat Constantin Budescu, după meci.

În urma acestei partide, Gloria Buzău rămâne pe ultimul loc în campionat, cu doar șase puncte după nouă etape.