Campioana României a făcut deplasarea pe stadionul „Arcul de Trumf” din București vineri seară. Cu un om în minus, echipa pregătită de Gheorghe Hagi a reușit să se impună în a 10-a etapă din sezonul regulat al Superligii României și să câștige trei puncte importante în campionat.

Constantin Budescu are un mesaj pentru contestatari!

După meci, Constantin Budescu a evidențiat că golul pe care l-a înscris e extrem de important pentru moral. De asemenea, atacantul a specificat că nu bagă în seamă criticile și că își vede de treaba sa de la club.

Golul cu Dinamo e prima reușită a lui Constantin Budescu din noul sezon. Fotbalistul a mai înscris în echipamentul Farului în tururile preliminare din UEFA Conference League (două goluri și trei assist-uri).

„Este o victorie importantă, după o perioadă destul de lungă.După ce am luat roșu, nu am mai avut ocazii. E o victorie meritată în această seară. Pe mine mă încurcă, acesta e gazonul. Sper să se rezolve, măcar pentru Dinamo.

Este foarte important golul meu. Și etapa trecută am avut ocazii, dar nu am marcat. Am pierdut multe meciuri și nu este bine pentru noi. Este o oarecare presiune. Trebuie să trecem peste. Primul pas l-am făcut. O să avem meciuri grele.

Nu am ce să vorbesc cu ei. Nu mă interesează. Eu vorbesc doar cu cei de la club. Obișnuința e când bagi în seamă criticile, eu nu le bag!”, a spus Constantin Budescu după meci.

Dinamo București - Farul Constanța 0-2

Constantin Budescu a deschis scorul în minutul 33, din pasa lui Adrian Mazilu. Fotbalistul a mai oferit un assist, pe final, la golul lui Ionuț Vînă, care a rupt plasa în minutul 90 al partidei.

În urma victoriei, Farul Constanța a urcat pe locul nouă cu 12 puncte, în timp ce Dinamo București a rămas pe poziția a 13-a, cu opt puncte, după 10 etape disputate în sezonul regulat al Superligii.

Echipele de start