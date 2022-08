Compagno, despre cum a auzit prima dată de echipa lui Gigi Becali: "Cu Piovaccari am început să cunosc FCSB!"

Andrea Compagno (26 ani / 195cm) spune că a auzit prima dată de FCSB în 2013, când conaționalul său evolua pentru formația antrenată atunci de Laurențiu Reghecampf. Federico Piovaccari (37 de ani / 183cm) e un atacant italian care a evoluat la FCSB, între 2013 și 2014, fiind împrumutat de Sampdoria în Liga 1. El a lăsat o impresie foarte bună, jucând în 43 de meciuri, înscriind 16 goluri și cucerind titlul în Liga 1, Cupa și Supecupa României. În plus, italianul a jucat cu "roș-albaștrii" în grupele Champions League, într-o grupă cu Chelsea, Schalke și FC Basel.

"Eram copil când Piovaccari juca la FCSB și dădea goluri în Champions League. Cu Piovaccari am început să cunosc Steaua (n.r. - FCSB). Nu e o presiune datorită sumei de transfer. În fotbal, există presiune pe cine vrea să aibă presiune. Eu vreau să respect ceea ce îmi cere antrenorul și vreau să-mi ajut coechipierii.

Nu m-am uitat pe contract, pentru că nu e treaba mea asta. E treaba impresarului. Doar am semnat contractul. Eu mă gândesc la ce am de făcut pe teren. Contractul e treaba agentului meu și al președintelui clubului. După ce se înțeleg, îmi spune unde să semnez contractul. Nu mă gândesc că valorez 1.5 milioane de euro. Eu sunt cu gândul la ce trebuie să fac pe teren. Acolo nu merge cu 1 milion, 2 milioane. Jucătorii sunt la fel acolo, indiferent că a venit gratis sau pe 1 milion de euro. Trebuie să joci bine și să arăți valorea pe teren.

Eu sunt pregătit din toate punctele de vedere ca să joc, dar antrenorul decide. Am jucat și vineri 90 de minute. Eu sunt la dispoziția antrenorului. Când joci la o echipă mare, e mai bine, mai ușor. La FCSB sunt jucători cu calități foarte bune, cred că mă pot ajuta. Îmi pot da centrări și pase de gol mai bune și mai multe. Pentru un atacant e important să ai o echipă bună în spate. Sunt vârf și treaba mea e să fiu decisiv în fața porții.

Acum sunt la FCSB și trebuie să mă gândesc la câștigarea campionatului. Trebuie să fim concentrați la fiecare meci, pentru că toată lumea vrea să câștige contra noastră. O să jucăm la fiecare trei zile și va fi greu, dar cred că toți jucătorii au visul acesta, să joci în Europa, să joci pentru un club mare. Eu sunt foarte fericit. Nu mă gândesc la titlul de golgheter. Vreau să marchez cât e nevoie pentru a câștiga meciurile și titlul. Dacă câștigăm, câștigăm toți. Dacă pierdem, pierdem toți. Nu e important să fiu golgheter. E normal să fiu concentrat pe gol și pe pasa decisivă, pentru că sunt atacant. Dar important e să ajut echipa, în primul rând.

"Suporterii de la Craiova nu au fost supărați. Mi-au zis că voi rămâne unul dintre ei"

Suporterii de la Craiova nu au fost supărați. Au fost mereu alături de mine și acum mi-au urat noroc. Jur că niciunul nu mi-a reproșat că plec. Poate că erau supărați pe domnul Mititelu, dar mie nu mi-au reproșat nimic. Mi-au zis că voi rămâne unul dintre ei mereu. Au fost doi ani frumoși acolo, dar în fotbal viața merge repede și trebuie să privești spre viitor. Sunt foarte fericit că sunt aici. În primul rând, vreau să mulțumesc clubului FCU că a permis acest pas important în cariera mea. Sunt fericit aici și sper ca în curând să joc.

Am venit în România în Liga 2, iar această ascensiune s-a făcut cu sacrificiu. Numai cu dedicare la antrenament poți să progresezi. Eu nu am primit niciodată ceva cadou în viața mea, tot ce am realizat a fost prin sacrificiu. E o mare plăcere că am progresat de la Liga 2 la grupele Conference League, dar nu e timp să mă uit în spate. Trebuie să privesc spre viitor și acum avem meci cu Farul. La meciul ăsta mă gândesc cel mai mult. E o echipă valoroasă, care trece printr-o formă foarte bună. Dar suntem FCSB și trebuie să câștigăm", a declarat Compagno.

