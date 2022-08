FCSB l-a transferat luni pe Andrea Compagno (26 de ani), iar marți după-amiază a avut loc prezentarea atacantului care a impresionat la FCU Craiova.

Puternicul vârf susține că nu are nevoie de adaptare la FCSB și că poate debuta chiar din partida de la Ovidiu, programată miercuri, de la 22:00.

"Cu sacrificiu și antrenament poți să ai totul. Mie nu mi-a dat nimeni cadou în viața mea. Tot ce am făcut am făcut cu sacrificiu, cu antrenament. E o mare plăcere, dar nu e timp să mă uit în spate, mă uit doar în față. Mâine avem un meci foarte important, împotriva unei echipe care are un moment foarte bun și trebuie să câștigăm.

Sunt pregătit să joc, dar asta nu e treaba mea. Sunt pregătit, am jucat și vineri 90 de minute", a declarat Compagno, la conferința de presă de marți.

Becali a plătit 1,5 miloane de euro pentru a-l aduce pe italian la FCSB.

Andrea Compagno (26 de ani) a evoluat în ultimele două sezoane la FC U Craiova, iar în primul, cel din Liga 2, italianul a marcat nouă goluri în 25 de meciuri. Compagno a impresionat și în Liga 1, competiție în care a marcat de 12 ori în 28 de meciuri, în sezonul trecut. În actuala stagiune, fotbalistul născut la Palermo are deja cinci goluri în șase apariții: câte unul contra lui CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și două împotriva lui FC Argeș.

Andrea Compagno și-a început cariera în țara natală, unde a jucat pentru Catania, Due Torri, Pinerelo, Torino U19, Borgosesia sau Norense.În perioada 2018-2020, înainte de transferul la FC U Craiova, Compagno a jucat în San Marino, la Tre Fiori FC, unde a avut o medie de aproape un gol pe meci: 37 de reușite în 41 de apariții.